Sicur 2026 abordará los grandes retos de la seguridad integral del 24 al 27 de febrero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur, abordará en su próxima edición, del 24 al 27 de febrero, los principales desafíos de la seguridad pública y privada de la mano de expertos referentes en sus campos para buscar respuestas estratégicas ante un escenario de riesgos cada vez más complejo dar las claves para afrontar la transformación global de la seguridad.

Organizado por Ifema Madrid, los diferentes foros y auditorios abordarán de forma transversal la innovación tecnológica, la cooperación europea, la sostenibilidad, la gestión de emergencias, la protección de infraestructuras críticas o la prevención de riesgos laborales y el talento.

La primera jornada, el 24 de febrero en el Pabellón 10, situará el foco en la innovación y la cooperación europea como pilares clave para afrontar los retos actuales y futuros de la seguridad, ha apuntado la institución ferial en un comunicado.

El programa arrancará con una sesión organizada por CDTI y la Fundación Madrid+D dedicada a al Clúster 3 de Horizon Europe 'Seguridad Civil para la Sociedad' 2026, en la que responsables institucionales, expertos europeos y Puntos Nacionales de Contacto de distintos países analizarán las prioridades estratégicas del programa de trabajo 2026.

Tras esta sesión introductoria, los participantes tendrán reuniones estratégicas de 20 minutos bajo el paraguas de Brokerage Event Sicur 2026, en una oportunidad para generar nuevos contactos estratégicos y fomentar la cooperación tecnológica en seguridad y protección civil a nivel internacional.

Por la tarde, de la mano de Tecnifuego, se abordarán los servicios de Central Receptora de Incendios (CRI) generados a través de la gestión remota de las centrales de incendios, una actividad que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

Así, expertos analizarán los retos técnicos, operativos y normativos que plantea este modelo, poniendo de relieve la urgente necesidad de su ordenamiento y regulación para garantizar la seguridad, la calidad del servicio y una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, en beneficio tanto de los usuarios como de los organismos implicados.

SEGURIDAD COMO INDUSTRIA ESTRATÉGICA

La segunda jornada pondrá el foco en la seguridad como industria estratégica, capaz de anticipar riesgos, garantizar la continuidad de servicios esenciales y proteger infraestructuras críticas y espacios públicos en un contexto europeo marcado por la incertidumbre y la complejidad.

Bajo el lema 'AES, desde 1981 dinamizando la industria de la seguridad', se pondrá en valor el papel histórico y actual de la Asociación Española de Empresas de Seguridad como impulsora del sector.

Así, se analizarán algunos de los ámbitos más sensibles para la seguridad como el transporte por carretera, la protección de eventos públicos y la contribución de la seguridad privada a la resiliencia de infraestructuras y espacios de uso colectivo. El debate subrayará la necesidad de reforzar la cooperación entre empresas, asociaciones y administraciones para dar respuesta a amenazas cada vez más transversales, desde una perspectiva europea.

La jornada avanzará con un segundo gran eje protagonizado por el Observatorio Mujer y Seguridad para la reflexión sobre liderazgo, talento y diversidad en el sector. Bajo el título 'Mujeres que inspiran: presente y futuro de la seguridad', se presentarán las conclusiones del V Estudio Mujer y Seguridad y los resultados del programa de mentoring para el liderazgo femenino, evidenciando la evolución del papel de la mujer en un ámbito tradicionalmente masculinizado.

Las sesiones abordan también cómo la digitalización y la seguridad integral están abriendo la puerta a nuevos perfiles profesionales femeninos, ampliando las oportunidades de desarrollo y aportando una visión más diversa e innovadora a la gestión de la seguridad. El programa incluye, además, un reconocimiento a trayectorias consolidadas y el nombramiento de una madrina del Observatorio.

De forma paralela, en el Auditorio Sur se desarrollará un espacio específico dedicado a la 'Prevención de Riesgos Laborales ante las nuevas perspectivas del mundo laboral', junto a Fundación Mapfre e INSST, en el que expertos abordarán la transformación del mundo del trabajo.

De esta forma, se analizará la evolución de la siniestralidad, la adaptación normativa a nuevos escenarios laborales y el impacto de las tecnologías emergentes en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo, con un enfoque práctico y orientado a la realidad empresarial.

GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y SOSTENIBILIDAD

La jornada del 26 de febrero se centrará en la gestión de emergencias y los nuevos desafíos derivados de la sostenibilidad. A través de una sesión coordinada por APTB y ASELF, se analizará el marco actual de la protección civil y la gestión de la emergencia con el foco en los fenómenos meteorológicos adversos y el desabastecimiento energético.

De la mano de Tecnifuego y APICI, la jornada también abordará los retos de la seguridad en la edificación y la gestión de nuevas tecnologías. Especialistas internacionales en baterías de ion-litio y energías renovables explorarán soluciones para mitigar el riesgo de incendios en instalaciones solares y estaciones de transporte.

Finalmente, con la coordinación de Cepreven, se cerrará la jornada con la mesa redonda sobre los nuevos retos en la construcción sostenible y su impacto en la seguridad contra incendios.

Con este avance de programa, desde Ifema Madrid han subrayado que Sicur 2026 "refuerza su papel como plataforma de referencia para anticipar riesgos, compartir conocimiento y construir respuestas colectivas a los desafíos de la seguridad en un entorno cada vez más complejo, interconectado y exigente".