Sicur 2026 constata que las tecnologías emergentes amplían "las capacidades de la seguridad pública"

Sicur 2026 constata que las tecnologías emergentes amplían significativamente las capacidades de la seguridad pública.

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2026, organizado por Ifema Madrid, que se está desarrollando del 24 al 27 de febrero, ha constatado durante su tercera jornada que las tecnologías emergentes amplían significativamente "las capacidades de la seguridad pública", y mejoran "la prevención y respuesta ante las amenazas".

Según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, esta conclusión se ha obtenido de la nueva jornada Tecnología para la Seguridad Pública organizada por Sicur en colaboración con el Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, que ha analizado los desafíos que tienen administraciones y empresas ante la aparición de nuevas tecnologías que suponen "un gran avance en seguridad", pero que también plantean "múltiples desafíos" sobre su uso.

El director de la división de Ciberseguridad para la Transformación Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Javier Gil-Ruiz, ha afirmado que las tecnologías emergentes amplían "significativamente las capacidades de prevención y respuesta", pero ha añadido que su despliegue exige "infraestructuras digitales robustas y cadenas de suministro seguras".

Por otro lado, el director del Centro Tecnológico de Seguridad y subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Ministerio del Interior, Manuel Jesús Izquierdo Bernal, ha destacado "la importancia de la modernización de los sistemas de información y comunicaciones que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de su interoperabilidad para llevar cabo los intercambios de datos que garanticen una mayor y mejor seguridad al ciudadano".

El comisario principal jefe de la Unidad Central de Apoyo Tecnológico de la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, Santiago Maroto Domínguez, ha explicado que "l acceso a las nuevas tecnologías, que están conectadas y se retroalimentan entre ellas, ha cambiado "a la sociedad y a las amenazas a las que ésta se enfrenta".

La comandante de la jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil, Rosalía Machín Prieto, ha relatado cómo se están aplicando las nuevas tecnologías en la seguridad pública y ha detallado que "es importante entender el dominio del ciberespacio y el dominio cognitivo (de la información), y trabajar en ambos".

Por su parte, el director de Innovación e Investigación en Ciberseguridad de CSA (Centro Regional de Servicios Avanzados), Igor Lukic, ha puesto el acento en "las tecnologías y desarrollos claves para la seguridad".

Sicur ha acogido este jueves también un encuentro sobre prevención de riesgos laborales, con la colaboración de Fundación Mapfre y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst), en el que se analizó el panorama actual de la siniestralidad y los retos del sector.

La directora del Insst, Aitana Garí, ha aseverado que en los últimos 30 años se ha llevado a cabo "una profunda profesionalización del sistema de prevención laboral" y ha añadido que "uno de los grandes problemas estructurales que persiste en la actualidad es la existencia de una prevención excesivamente burocratizada".

El secretario general de Anepa y tesorero de la Confederación SPA ASPA-Anepa, Lorenzo del Pozo, ha moderado un debate sobre la siniestralidad en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el que ha planteado "el gran peso que todavía tienen los riesgos tradicionales típicos, como traumatismos relacionados con caídas y golpes, frente a las nuevas tendencias de riesgos psicosociales, bullying, acosos, etc."

Asimismo, ha constatado que "más del 70% de los accidentes tienen causa traumática y suponen un gran coste económico para las empresas". Como consecuencia, ha abogado por "mejorar la salud y el entorno psicosocial de los trabajadores".

La consejera técnica del Departamento de Investigación e Información del Insst, María Victoria de la Orden, ha hecho una valoración positiva de los más de 30 años transcurridos desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En concreto, ha apuntado que durante las tres últimas décadas, la siniestralidad laboral en España "se ha reducido un 58%".

Por su parte, el director de Prevención de Fremap, Antonio Cirujano, ha intervenido en representación de AMAT, y ha expuesto que "a pesar de la importante reducción de la siniestralidad desde hace 30 años", no hay que estar satisfechos con "los niveles actuales, que no son representativos del esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad y salud durante este periodo".

El director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha, Juan Díaz Rokiski, ha abordado cómo el cambio climático está afectando "a los riesgos de los trabajadores y las medidas de prevención" y ha desvelado que en 2021 en España se puso en marcha "un programa específico de vigilancia del cumplimiento de la normativa relacionada con la prevención".

"Ese año se llevaron a cabo en torno a 700 actuaciones, mientras que en 2025 se han hecho 18.000, con un resultado de 500 infracciones sobre 11.500 requerimientos a empresas para que adopten medidas de prevención", ha subrayado.

Por su parte, la directora corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo de Grupo Eulen, Vanessa Lázaro García, ha expuesto que los nuevos retos psicosociales exigen que "el marco normativo actual se actualice para integrar estos riesgos laborales".

FORO SICUR: EMERGENCIAS Y SOSTENIBILIDAD

En el Foro Sicur se ha celebrado una sesión, coordinada por APTB y Aself, en la que se ha analizado el marco actual de la protección civil y la gestión de la emergencia con el foco en los fenómenos meteorológicos adversos y el desabastecimiento energético.

El presidente de Aself, Pablo Garriz Galán, ha mostrado la necesidad de "una integración efectiva y activa de los servicios de bomberos en el desarrollo de la planificación de Protección Civil".

Mientras que el vocal de la Junta Directiva de Aself y ex inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, ha detallado las actuaciones realizadas en la provincia de Valencia con motivo de la dana.

Sicur ha acogido también un encuentro de Tecnifuego y Apici sobre los retos derivados de la sostenibilidad y la transición energética. En relación a los riesgos emergentes vinculados a instalaciones solares, estaciones de transporte electrificadas y sistemas de almacenamiento energético, el ingeniero de protección contra incendios, Ulises Rojas, ha afirmado que "los sistemas fotovoltaicos aumentan el riesgo de incendios en los edificios".

Mientras que el ingeniero senior de seguridad de incendios de ARUP, Ignacio Prieto, ha analizado "los riesgos específicos de las estaciones de transporte y autobuses con nuevas tecnologías, en concreto gas, eléctricos e híbridos, e hidrógeno".

Por su parte, el director General de Cepreven, Jon Michelena, ha destacado la importancia de tener en cuenta "los retos y desafíos de la edificación sostenible".

Sicur Cyber continuó también este jueves con "una gran actividad", centrada en las oportunidades de financiación europea en ciberseguridad, a cargo de Maite Boyero Egido, de CDTI Innovación y delegada española y Punto Nacional de Contacto de Clúster 3 y Lucía Haro, National Coordination Centre de España en Ciberseguridad de Incibe.

Durante la jornada, han celebrado una mesa redonda sobre biometría con fines de seguridad, en la que participaron el presidente de AES, Íñigo Ugalde; el presidente de Ceuss, Alberto Tovar; el presidente de Foro Efitec, Valentín Yebra e Iván Ballesteros, CPP miembro ASIS Capítulo España.