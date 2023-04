Smile Park Festival dará la bienvenida al Orgullo con tres escenarios musicales el 25 de junio

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Smile Park Festival dará la bienvenida a la mayor celebración musical para la comunidad LGTBIQ+ en el Recinto Ferial de Ifema Madrid el domingo 25 de junio.

Una celebración única que invita al público a bailar y sonreír en un entorno que reivindica la diversidad y la inclusión en comunidad y de manera festiva.

En concreto, contará con tres áreas de música al aire libre para celebrar el Orgullo: el Escenario Playa, con SANDIA, The official refreshment of the summer, una super producción con artistas hose & hits; el Escenario Taconazo vibrará con los mejores éxitos del pop con 'Viva! POP, y el Escenario Hills acogerá un picnic electrónico con los sonidos más frescos en un entorno natural.

Tres estilos de música para celebrar el respeto por los valores referidos a las identidades de género y presentado por Eduardo Navarrete, uno de los diseñadores del colectivo más premiados.

La cita se celebrará el domingo 25 de junio de la mano de Sharemusic! Las entradas se pondrán a la venta el próximo 20 de abril.