La 100% municipal Calle 30 gestiona desde el 1 de enero hasta 63 kilómetros más de vías de acceso a Madrid

La 100% municipal Calle 30 gestiona desde el 1 de enero hasta 63 kilómetros más de vías de accesos a Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sociedad cien por cien municipal Madrid Calle 30 gestiona desde el pasado 1 de enero hasta 63 kilómetros más de vías de acceso a la ciudad correspondiendo a tramos de las carreteras A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-42, M-11, M-23, M-500 y M-607, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.

Los 63 kilómetros se suman a los 207 del propio anillo de la M-30, de los que 159 son a cielo abierto y 48 soterrados. De esta manera, el nuevo ámbito de gestión asciende a 270 kilómetros --209 kilómetros a cielo abierto y 61 soterrados contando con la incorporación del túnel actualmente en construcción de la A-5--.

Coincidiendo con esta ampliación, Madrid Calle 30 ha dado a conocer los nuevos hitos con los que se delimitarán todos los tramos de carretera de su competencia instalándolos en 282 puntos de entrada y salida.

Madrid Calle 30, la empresa encargada de la gestión y explotación de la M-30, es desde el pasado 1 de enero completamente municipal tras culminar el cambio de modelo de gestión después de adquirir el 20% de las acciones que estaban en manos del socio privado. El cambio implicará un ahorro de más de mil millones de euros en los próximos quince años.

Calle 30 da servicio a una infraestructura "absolutamente crítica", con millones de desplazamientos al año. Almeida ha destacado la voluntad del Ayuntamiento de "estar a la altura de los empleados", que llegan hasta los 455, y de "dotarles de los mejores medios" para que puedan seguir desarrollando su labor.

Por ejemplo, con la adquisición de diez teléfonos satelitales destinados a comunicaciones en situaciones de emergencia ante la eventualidad de una caída de los sistemas convencionales de telefonía móvil terrestre en caso de un nuevo apagón, garantizando la comunicación y coordinación ininterrumpida con el resto de los servicios municipales.

Toda la plantilla ha estrenado nuevos uniformes que tienen características especiales para la seguridad, ergonomía y salud de los trabajadores. Cumplen con la norma UNE-EN-ISO 20471, tienen certificado con el nivel máximo de visibilidad (clase 3) y llevan incorporado un chip que controla el número de lavados y su umbral de obsolescencia, de manera que cuando se detecta que han cumplido su ciclo de vida útil se procede a sustituirlos para asegurar la protección del personal.

La flota de Madrid Calle 30 suma un total de 189 vehículos de servicio: diez camiones quitanieves, 18 camiones grúa, cinco vehículos de extinción/intervención, 63 furgones de caja cerrada, 29 furgones de caja abierta, 13 furgonetas, 33 turismos, cuatro todoterrenos, cuatro motocicletas, tres barredoras, dos camiones antilodo, dos volquetes, dos camiones con plataforma elevadora y un camión de transporte.

El alcalde ha puesto en valor la capacidad de respuesta del servicio al señalar que "en menos de cinco minutos se personan" para resolver incidencias, lo que permite mantener en condiciones "una infraestructura icónica" que es "la joya de la movilidad en la ciudad de Madrid".

El alcalde ha recordado que la M-30 es la plataforma de movilidad urbana más transitada de España y de la Unión Europea. Cuenta con la red de túneles urbanos más extensa del continente y la segunda del mundo después de Yamate, en Tokio. Por esta vía de circunvalación circulan una media de 32 millones de vehículos al mes, el equivalente al número total de vehículos matriculados que hay en España. En 2025 circularon 382 millones de vehículos por la M-30, lo que supuso 500 millones de usuarios.