Unos 11.000 'Papás y Mamás Noeles' vuelven a llenar las calles de Madrid en la XIV Carrera Solidaria de El Corte Inglés

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 11.000 'Papás y Mamás Noeles', junto con sus Elfos, que son los niños, han llenado este domingo las calles madrileñas en la XIV edición de la Carrera de Papá Noel El Corte Inglés.

La prueba de la XIV edición de la Carrera de Papá Noel El Corte Inglés, que consta de 4,5 kilómetros, ha comenzado en el Paseo de Recoletos con la llegada del "mismísimo" Papá Noel y los 11.000 participantes que realizan el recorrido urbano, dando así comienzo a la Navidad de una forma deportiva y familiar.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el organizador en Madrid de la carrera 'Papá Noel', Fran Chico, ha destacado un "récord absoluto de participantes con 11.000". "Ni la lluvia ha podido dejar a la gente en casa que tiene ganas de disfrutar de la Navidad y el deporte", ha señalado.

De cada una de las inscripciones, 1 euro va destinado al proyecto "Primera Infancia" de Cruz Roja, que integra actuaciones que buscan apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad social.

Antes de comenzar, se ha hecho entrega del Papá Noel de Oro a Pablo Villalobos y de la Mamá Noel de Oro a Tamara Sanfabio, dos atletas madrileños que cada año participan en esta prueba de forma familiar.

Pablo Villalobos ha sido internacional en todas las modalidades del atletismo, pista, campo a través, ruta y montaña, destacando su quinto puesto en el Campeonato de Europa de Maratón en 2010 y séptimo de Europa de 5.000 metros en pista en 2006. También es doble campeón de España de maratón 2011 y 2017 y de medio maratón en 2009.

Por su parte, Tamara Sanfabio fue campeona de España de maratón en 2011, y cuenta también con el récord de España de 2000 metros obstáculos durante casi quince años, bronce iberoamericano en 3000 metros obstáculos en 2006 y cinco veces primera española en las maratones de Sevilla y Madrid. Esta atleta ha sido ganadora de las dos últimas ediciones de esta prueba.

OTRAS ACTIVIDADES EN META

Una vez finalizada la carrera los participantes han podido pasar por el photocall donde Papá Noel ha recogido las cartas y ha posado en las fotos. En el camión escenario, ha tenido lugar una sesión de Zumba Kids con Rafi Higuera y la entrega de premios, tras lo cual ha actuado el cantautor Antonio de la Rocha.

Asimismo, la Biblioteca Infantil de la Fundación ONCE ha estado presente en la zona de postmeta con un pintacaras y un cuentacuentos para los "más pequeños". Por otro lado, Xplora, que estrena patrocinio en la Carrera de Papá Noel, ha regalado mil goodie bags a los primeros niños que se acerquen por su stand en la zona de meta con sorpresas y un código QR con descuento para los smartwatches. También Toyota Kuruma ha recogido juguetes nuevos o seminuevos y material escolar, que posteriormente entregarán a la Fundación Pajes Mágicos y la Asociación Encamino.

El Corte Inglés mantiene una vinculación con la sociedad en los lugares en los que opera, lo que le permite contribuir de forma "positiva" en las personas, a través del desarrollo de distintas iniciativas. En esta línea, el deporte es precisamente una de las líneas de actuación que "permiten a la compañía fomentar y fortalecer vínculos tanto de forma interna como externa".

La XIV Carrera de Papá Noel de Madrid cuenta con el patrocinio principal de El Corte Inglés, seguido de TotalEnergies con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Xplora, Kellogg's, Toyota Kuruma, Coca Cola, Rafael Hoteles y VIPS son también colaboradores del evento.

