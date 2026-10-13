Unos 1.150 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el Atleti-Manchester United de este martes

Archivo - Varios agentes de Policía a caballo controlan los exteriores del Cívitas Metropolitano, a 10 de abril de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

En torno a 1.150 efectivos de seguridad integrarán el dispositivo de cara al partido de UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Manchester United que se disputará este martes en el Riyahd Air Metropolitano a partir de las 21 horas, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El operativo estará integrado por agentes de la Unidad de Intervención Policial, Caballería, Brigada Provincial de Información, unidad canina, Subsuelo y Brigada Móvil de la Policía Naciona; así como por la Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, Samur-Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

El encuentro ha sido catalogado como de Alto Riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que obliga a ambos clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en la venta de entradas, separación de aficiones en el estadio y el control de accesos.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con los operadores implicados en la celebración del evento y con la vista puesta en garantizar la protección de los asistentes.

Se prevé la llegada de unos 3.400 aficionados británicos con entrada, por lo que para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a los asistentes acudir al estadio Metropolitano con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos en las inmediaciones del recinto.