El 15M, germen de la 'nueva política', cumple 15 años desde que tomara Sol dando voz a la indignación ciudadana

Archivo - La asamblea general del Movimiento 15M en Madrid ha aprobado por consenso levantar la acampada de la Puerta del Sol el próximo domingo, 12 de junio, una jornada en la que está previsto que se celebre un gran acto reivindicativo en la céntric - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de mayo se cumplirán quince años desde que el movimiento indignado tomó calles y plazas como Sol, un 15M que supo dar voz a toda una generación golpeada por la crisis y que fue el germen de lo que se acabó conociendo como la 'nueva política', que con los años cristalizaría en formaciones como Podemos o en experiencias municipalistas como Ahora Madrid.

Un texto de cabecera, la 'Biblia indignada', un pequeño ensayo firmado por Stéphane Hessel, escritor, activista, miembro de la Resistencia francesa, superviviente de Buchenwald y diplomático que participó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, supo poner los cimientos que canalizaron la rabia de una sociedad víctima de la crisis mundial.

'¡Indignaos!' es un "alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica" que Hessel escribió con 93 años. Se publicó en 2010, mientras se sucedía la Primavera Árabe, un año antes de que el 15M tomara calles y plazas.

Era la respuesta a lo que se venía cociendo desde 2008 y la gran crisis, formalizada con la caída del gigante Lehman Brothers en la España de ladrillo y burbuja inmobiliaria. La primera protesta ciudadana vino del frío, de Islandia: entre 2008 y 2011 se sucedieron las movilizaciones contra el Gobierno por la gestión de la crisis económica, convocadas por la ciudadanía de forma asamblearia, algo que replicaría el 15M y otros movimientos 'indignados'.

Las protestas ciudadanas en Islandia consiguieron no solo la caída del Gobierno conservador sino lo que parecía imposible, la condena a prisión de banqueros y que el ex primer ministro Geir Haarde fuera llevado a juicio acusado de negligencia grave.

LA PRIMAVERA ÁRABE

El siguiente hito que alimentó la protesta de la indignación fue la Primavera Árabe, que prendió en 2010 cuando un vendedor callejero, Mohamed Bouazizi, se quemó a lo bonzo ante una comisaría en Túnez como protesta contra la corrupción y el autoritarismo policial. Las protestas ciudadanas acabaron con el Gobierno.

Su inmolación fue la mecha con la que ardió en 2011 lo que pasó a conocerse como Primavera Árabe, con epicentro en la Plaza Tahrir de El Cairo y que consiguió la dimisión del presidente Hosni Mubarak tras 30 años de férreo poder.

Grecia también fue clave para exportar un sentimiento generalizado en la sociedad ante los estrictos planes de austeridad impuestos tras el desplome de un sistema financiero consecuencia de la crisis económica de 2008.

UN SAN ISIDRO QUE DIO LUGAR AL NACIMIENTO DEL 15M

La protesta ciudadana se viralizó y expandió por todo el globo. También hizo parada en España y en Madrid. El domingo 15 de mayo de 2011 la capital no solo celebraba el día de su patrón, San Isidro, sino que fue la fecha elegida por la plataforma ciudadana Democracia Real Ya (DRY) que, junto con colectivos como la PAH y Juventud sin Futuro, convocaron a "toda la ciudadanía descontenta con el sistema" a manifestarse de Cibeles a Sol.

La protesta se dirigía contra la situación económica, social y política y fue convocada siete días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Las ganó, de nuevo, el PP con Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre.

La plataforma DRY, constituida al calor de las redes sociales, aglutinaba a más de un centenar asociaciones ciudadanas y había programado manifestaciones en cerca de medio centenar de ciudades españolas. Llamaba a la ciudadanía a "tomar las calles" bajo el lema 'No somos mercancía en manos de políticos y banqueros' y con una línea roja, no se aceptaba la adhesión directa de ningún partido político o sindicato, más allá de que quien quisiera participar lo hiciera a título individual.

Y, siguiendo el espíritu del '¡Indignaos!' de Stéphane Hessel, las organizaciones convocantes se presentaban como un "movimiento pacífico", con la desobediencia civil como pilar. Cientos de personas secundaron la protesta en Madrid en una jornada que acabó con 80 jóvenes pasando la noche acampados en la Puerta de Sol. Fueron desalojados pero al día siguiente miles de personas volvieron a concentrarse en el mismo punto.

ACAMPADA SOL

Las acampadas espontáneas empezaron a formar parte de la Puerta del Sol, símbolo de la lucha contra la corrupción, la austeridad que ahogaba a las familias, los recortes y la precariedad. También expresaban el rechazo a la 'vieja política', la que representaba el bipartidismo PP-PSOE.

Y no solo se veían acampadas en Madrid, transformadas en asambleas populares abiertas, sino que empezaron a extenderse por toda la geografía española, desde la Plaza Cataluña (Barcelona), a la del Ayuntamiento de Valencia pasando por el paseo del Salón de Granada, la plaza de la Candelaria (Tenerife), la de la Constitución de Málaga, la Plaza del Pilar (Zaragoza), la del Obradoiro (Santiago de Compostela), la Porticada de Santander, la Plaza España de Palma de Mallorca o en el Obelisco de los Cantones (A Coruña).

La Acampada Sol fue desmantelada el 12 de junio, tal y como acordaron los acampados en asamblea general teniendo claro que el desmantelamiento no iban a dar por acabadas las reivindicaciones. Fueron cuatro semanas de un movimiento asambleario histórico organizado en distintas comisiones y grupos de trabajo abiertos encargados de la elaboración de propuestas que dieron contenido a la protesta.

'DORMÍAMOS/DESPERTAMOS'

Esas cuatro semanas han quedado marcadas en las páginas de la historia política y social reciente, con imágenes de un Kilómetro Cero en el que no cabía un alfiler, entre ciudadanos indignados con un sistema con el que se sentían estafados, tiendas de campaña y pancartas.

Nadie que pasara por Sol entonces puede olvidar imágenes ya icónicas: la enorme lona publicitaria de una firma cosmética colgada en un edificio entre Carmen y Preciados, protagonizada por la actriz Paz Vega, fue ocultada por una pancarta con un Heinrich Himmler, jefe de las SS nazis, con orejas de Mickey Mouse y el texto 'No nos representan', uno de los lemas más coreados en las protestas.

Otros lemas del 15M fueron los ya clásicos 'Dormíamos/despertamos'; 'Lo llaman democracia y no lo es'; 'Manos arriba, esto es un contrato'; 'Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir' o 'Vamos despacio porque vamos lejos'.

PLACA AL 15M EN LA PUERTA DEL SOL

Precisamente donde estuvo la mítica pancarta de Himmler con orejas de ratón y el lema 'No nos representan', a pocos metros de allí, en la misma Puerta del Sol, el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena instaló en 2018 una placa de memoria para no olvidar un hecho colectivo que marcó y cambió a todo un país.

El entonces concejal-presidente de Centro Jorge García Castaño (Ahora Madrid) explicaba que con la placa se "reconocía al movimiento 15M y a todas las personas participantes en el mismo aportando su trabajo e inteligencia colectiva en favor de la transformación de esta sociedad y de esta ciudad".

La placa, con el escudo del Ayuntamiento, se instaló en la fachada del número 10 de la Puerta del Sol con el texto 'El pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento 15M que tuvo su origen en esta Puerta del Sol. Dormíamos, despertamos'.