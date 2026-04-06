Hasta 181.000 viajeros se han subido ya a los autobuses de EMT Madrid que cubren el tramo cortado de la L10 de Metro

Parada de autobús del servicio especial gratuito para sustituir a la L10 de Metro, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en funcionamiento a través de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) un servicio es - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses de EMT Madrid que cubren el tramo cortado de la línea 10 de Metro entre Cuzco y Nuevos Ministerios han registrado hasta 181.000 viajeros desde que se pusiera en marcha este servicio especial, el sábado antes de Semana Santa, hasta hoy, ha cuantificado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el parque del Capricho.

El resultado está siendo "muy positivo" con esos 181.000 viajeros desde el sábado 28 y contando con la Semana Santa, cuando hay un menor número de desplazamientos.

El día que más desplazamientos registró ese servicio alternativo de la línea 10 de Metro fue este pasado sábado, cuando llevó a 49.000 personas. Desde el Ayuntamiento esperan mayores cifras desde este martes, cuando comiencen las clases en los colegios y en las universidades.

AUTOBUSES DE EMT Y BICIMAD GRATUITOS

Para afrontar la vuelta a la rutina y el inicio de las clases, el Ayuntamiento de Madrid habilitará este martes y miércoles la gratuidad tanto de los autobuses de EMT Madrid como de bicimad.

Se busca "minimizar esas puntas de tráfico que se pueden producir como consecuencia del retorno a las vacaciones", ha explicado Borja Carabante, quien ha constatado que este lunes no es uno tipo dado que la circulación esta todavía un 20% por debajo de los niveles habituales porque todavía hay madrileños de vacaciones y no han empezado las clases.

La Semana Santa también le ha sentado bien a la movilidad en Madrid. Según el delegado, los autobuses de EMT han transportado estos días a 8,3 millones de personas, un 5% más que la Semana Santa pasada.

"Cada vez viene más gente a la Semana Santa de Madrid y cada vez lo hacen usando más el transporte público. Es una extraordinaria noticia que la gente se mueva por la ciudad en transporte público y muy especialmente en Semana Santa, cuando se producen problemas de movilidad como consecuencia de los cortes", ha indicado el delegado. También ha destacado la superación por primera vez de los 15 millones de desplazamientos al día el pasado mes de marzo.