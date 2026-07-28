Unas 20.000 personas podrán regresar a sus casas tras el levantamiento de las evacuaciones en 8 municipios

Agentes de la Guardia Civil cortan el acceso a San Martín de Valdeiglesias, a 24 de julio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha declarado la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los in- Rafael Bastante - Europa Press

NAVALCARNERO, 28 (EUROPA PRESS)

Unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas en los ocho municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han levantado las órdenes de evacuación tras la evolución positiva del gran incendio forestal de la Sierra Oeste, si bien las autoridades inciden en que la situación sigue siendo complicada y se prevén horas difíciles a partir del miércoles con la subida de las temperaturas.

Según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comunidad de Madrid se levanta a partir de las 17 horas la orden de evacuación en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas del Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

La decisión de levantar estas restricciones responde a tres criterios principales, como son la ausencia total de puntos calientes, la certeza de que no se hayan registrado reproducciones en las últimas 48 horas, y que esté garantizada la seguridad en las vías de acceso.

Además del regreso de los evacuados, el ministro ha informado del fin del levantamiento del confinamiento en Villa del Prado, a excepción de la urbanización Espinar del Alberche, que sigue evacuada. En San Martín de Valdeiglesias también se levantan las órdenes de confinamiento y evacuación a excepción de las urbanizaciones Costa de Madrid, Ciudad san Ramón, Veracruz, Javacruz y Javariega.

En total, se estima que otras 14.000 personas puedan salir de este confinamiento. Así, se beneficiarán de este levantamiento de las restricciones unos 34.000 madrileños, mientras que otros 21.000 seguirían aún bajo medidas de confinamiento o evacuación.

Según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el Gobierno regional lleva "planificando el retorno" desde el lunes, y para ello instalará puntos de atención en los municipios involucrados, se habilitarán autobuses del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y se ofrecerá la atención de psicólogos y personal de Protección Civil.

En declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, el consejero ha puesto en valor que se haya iniciado la fase de recuperación antes incluso del fin de la fase de extinción del incendio, para la cual aún quedarán varias jornadas por delante en vista de la magnitud del frente de las llamas.

Novillo ha explicado que el Gobierno regional estudiará alternativas habitacionales para los afectados. Ya en la víspera la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció un fondo de 30 millones de euros en materia de vivienda para los afectados que hubieran sufrido daños en su residencia habitual.

"No queremos perder ni un minuto y que los ciudadanos que, con enorme resistencia, han estado durante más de cinco días fuera de sus casas, sin conocer el daño real de sus hogares, cuanto antes puedan empezar una vida normal", ha subrayado el consejero Novillo, que ha incidido en el buen funcionamiento de los albergues, que han acogido a unas 3.000 personas evacuadas.

Finalmente, Novillo ha abundado en que la emergencia aún no ha terminado y ha animado a la ciudadanía a estar "muy precavidos" para atender a las operaciones que se vayan llevando a cabo.

ÉXITO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

El consejero ha hecho especial hincapié tanto en la actitud de la ciudadanía ante las órdenes de evacuación y confinamiento, como en el propio sistema de Protección Civil, que ha permitido que no haya habido que lamentar ni víctimas mortales ni heridos de gravedad.

Los resultados de este dispositivo, incluida la coordinación entre administraciones, es "la única parte positiva" de esta emergencia, tal y como ha reconocido el consejero Novillo, que ha afirmado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ya está estudiando medidas para la recuperación de los incendios.

"Creo que el sistema de Protección Civil ha funcionado y es el camino que tenemos que recorrer entre todos, porque las emergencias y, por desgracia, los incendios forestales, lo estamos viendo en todo el arco mediterráneo, han venido para quedarse", ha subrayado.

Finalmente, el consejero ha lanzado un mensaje de reconocimiento a la dirección de la emergencia, de la que ha puesto en valor que ha "respetado los tiempos". "Es la primera vez que se establece un dispositivo en España de estas características, una emergencia de situación operativa 3, y creo que ha sido un aprendizaje para todos", ha remachado.