Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi el 25% de trámites del padrón en Madrid, 112.570 desde julio, son ya electrónicos dentro de un proceso para reducir plazos "de los tres meses actuales a una semana", cuantificaba el coordinador general de Contratación y Política Financiera, José Canal Muñoz, en la última comisión de Economía, Innovación y Hacienda.

La socialista Enma López, sin embargo, cree que los problemas con el empadronamiento siguen ahí. "Hace un año nos hicimos eco de la denuncia de miles de vecinos que se quejaban de que era imposible conseguir una cita en Madrid para empadronarse. Un año después seguimos recibiendo quejas de vecinos que no consiguen una cita para empadronarse", ha lamentado.

A lo que ha añadido los casos de "fraude y compraventa de citas, que se estaban vendiendo a la friolera de 300 euros". López ha llevado a la comisión el impacto que tiene el empadronamiento en las ayudas al transporte o en el cálculo de la tasa de basuras.

Canal contestaba que desde el área son conscientes de que "hay problemas en la cita previa" y que se tratan de solventar introduciéndose desde el pasado julio en el padrón electrónico, con casi un 25% de los trámites que ya se realizan por esta vía. "Es un cambio importante. Ha tenido una implantación mucho más grande de la que pensábamos que iba a tener. Estamos casi llegando al 25", ha descrito José Canal.

Ahora se trata de "afinar los procesos implantando soluciones tecnológicas para adaptar los procesos de la administración electrónica". "Los procesos de empadronamiento tienen una duración legal establecida de tres meses. Estamos dentro de estos plazos, pero queremos que se reduzcan a una semana", se han marcado como objetivo.