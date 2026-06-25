El 30% de adultos atendidos en Proyecto Hombre pide ayuda tras 10 años de adicción: "Consumes más y pierdes el control"

Archivo - Dos chicas en una discoteca, a 25 de junio de 2021, en Madrid, (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 30,79% de los adultos que pidieron ayuda profesional en Proyecto Hombre Madrid en 2025 lo hizo después de convivir entre 10 y 20 años con una adicción, un proceso complejo en el que muchos acaban "consumiendo más" hasta "perder el control".

Así lo revela un estudio de la entidad, con motivo del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que se conmemora este viernes, que alerta de que la ayuda la solicitan cuando la adicción "afecta gravemente a diferentes áreas de su vida".

"Cuanto antes se detecte, tiene mejor pronóstico y menos sufrimiento acumulado. El principal factor de riesgo aparece cuando la persona intenta evadirse de su realidad o de lo que siente", apunta el director adjunto en Proyecto Hombre Madrid, Jesús Villanueva, en declaraciones a Europa Press.

En 2025, unas 6.784 personas solicitaron ayuda profesional por problemas relacionados con conductas adictivas. Del total de personas atendidas, el 82,56% lo hizo en el servicio dirigido a adultos y el 17,44% en el servicio de atención a menores, jóvenes y sus familias.

La normalización que existe en torno a ciertos consumos o comportamientos, así como la disponibilidad de sustancias y prácticas potencialmente adictivas, son algunos de los principales factores que contribuyen a que tomar conciencia del problema sea complicado.

Esto también provoca que el entorno encuentre dificultades para identificar si una persona está desarrollando una adicción o si ya se encuentra en una situación que requiere de una intervención especializada.

"La dificultad pasa cuando consumes más de lo normal y tienes una perdida de control. Por ejemplo, cuando una persona mira Instagram después de cenar pero en vez de 30 minutos alcanzas las cuatro horas. Eso también ocurre con las sustancias y el alcohol", remarca.

TODO EMPIEZA CON LA FRASE "YO LO NECESITO"

Desde Proyecto Hombre señalan que a veces los afectados suelen "autoengañarse" con que pueden controlar esta situación sin ayuda de especialistas. Incluso localizan el momento en el que la adicción empieza: al justificarse con la frase 'Yo lo necesito'.

"Normalmente esto empieza en la universidad o con compañeros de trabajo hasta que se queda enganchado. Pasará mucho tiempo para darse cuenta de la compleja situación, con justificaciones como 'Si no lo hago, no soy persona' o 'Si no consumo, no me lo paso bien'", detalla Villanueva.

Más allá de sustancias, los profesionales han empezado a detectar más adicciones comportamentales. Por ejemplo, con la obsesión del deporte al querer conseguir más músculo, el control de una alimentación sana o incluso la adicción al trabajo, lo que provoca que las personas no se puedan desconectar del todo.

PEDIR AYUDA, UN CAMINO QUE REQUIERE TRABAJO Y ESFUERZO

Si una persona presenta dificultad para controlar el consumo o la conducta, depende de ello para gestionar situaciones y emociones, o siente que cada vez lo necesita con mayor frecuencia, es recomendable que solicite asesoramiento profesional que pueda valorar su situación.

"Aunque sea una sospecha, se puede pedir consejo a los especialistas. En redes sociales aparecen personas que dicen dar soluciones fáciles, pero este es un camino difícil, que requiere de mucho trabajo y esfuerzo", recuerda el director adjunto en Proyecto Hombre Madrid.

En el momento que llegan a la entidad, los profesionales ofrecen comprensión y apoyo, ya que cada uno "ha gestionado como ha podido la situación". Asimismo, Villanueva recalca que es importante localizar el malestar que hay de fondo y que provoca la justificación del consumo o comportamiento.

Con frecuencia, es el entorno quien detecta, antes que la propia persona afectada, los cambios y consecuencias asociados a la adicción, y es quien da el primer paso para solicitar información. En Proyecto Hombre Madrid, el 58% de los tratamientos comienzan a través de la petición de un amigo o familiar.

La entidad cuenta con programas específicos para el tratamiento de las adicciones y ofrece atención continuada de 8 a 21 horas, incluidos los meses de julio y agosto.