Un 38% de las personas vulnerables atendidas por Cáritas Madrid en 2025 acudió a la entidad por primera vez

Archivo - Una persona se prepara para pernoctar en la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 12 de mayo de 2025, en Madrid (España). Varios centenares de personas sin hogar viven y pernoctan en las instalaciones del Aeropuerto Adolfo Suárez-Mad - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 38% de las personas y familias en situación de vulnerabilidad atendidas por Cáritas diocesana de Madrid en 2025 acudió a la entidad por primera vez, una cifra que refleja que la dificultad para acceder a una vivienda, los empleos precarios y la falta de redes de apoyo "siguen condicionando la vida".

Así se desprende de la memoria 2025 de Cáritas, que el año pasado atendió a casi 85.000 personas. El estudio alerta del impacto de la vivienda, el empleo precario, la infancia, la salud mental, la soledad no deseada, las personas migrantes y las personas sin hogar.

"Los datos macroeconómicos no reflejan la situación de las personas vulnerables y excluidas. En Cáritas sabemos que todas las caras del sufrimiento humano necesitan ser acogidas, escuchadas y acompañadas", ha expresado el director diocesano de Cáritas Madrid, Luis Hernández Vozmediano, en un comunicado.

El informe pone el foco en la vivienda, que "se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la exclusión". Los precios de los alquileres, el recurso a habitaciones compartidas, la inestabilidad residencial y los salarios insuficientes están "afectando" a la alimentación, la salud, la educación, el descanso, la convivencia y la posibilidad de hacer planes.

La memoria de Cáritas Madrid apunta que algunas personas y familias están siendo "expulsadas de hecho" de la diócesis de Madrid al no poder asumir los precios de la vivienda. Muchas se ven "obligadas" a buscar alternativas en municipios del sur de la Comunidad o incluso en otras provincias.

En muchos casos supone alejarse del colegio, del centro de salud, de la parroquia, del empleo, de la red familiar o de los apoyos comunitarios que sostenían su día a día. Frente a esta realidad, Cáritas Madrid ha acompañado a personas y familias en situación de exclusión residencial mediante orientación en vivienda, alojamientos temporales en recursos residenciales y apoyo en procesos de autonomía.

UN EMPLEO QUE NO PROTEGE DE LA EXCLUSIÓN

En 2025, el 48% de las personas atendidas estaban sin empleo. Sin embargo, Cáritas Madrid señala que la vulnerabilidad "no afecta únicamente a quienes se encuentran en paro", puesto que cada vez más familias tienen ingresos, pero no estabilidad; o trabajan, pero no pueden pagar una vivienda.

Por ello, Cáritas Madrid mantiene itinerarios de orientación laboral, formación para el empleo y acompañamiento personalizado. A través de la Fundación Labora y de las empresas de inserción, la entidad genera oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el 30% de las personas atendidas por Cáritas Madrid en 2025 eran menores de 18 años. Frente a esta situación, la entidad acompaña a niños, adolescentes, jóvenes y familias a través de espacios socioeducativos, trabajo de calle, aulas infantiles, ocio educativo, colonias, campamentos y recursos específicos.

La entidad también muestra preocupación por las familias monoparentales, ya que muchas de ellas están encabezadas por mujeres, que representan el 2 % de los hogares atendidos. La dificultad para conciliar, la precariedad laboral y el coste de la vivienda "multiplican los obstáculos" para sostener la vida familiar.

SALUD MENTAL Y PERSONAS SIN HOGAR

Durante 2025, Cáritas ha acompañado a personas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con problemas de salud mental, personas con adicciones, personas hospitalizadas, personas en centros penitenciarios, familias en asentamientos y personas sin hogar.

La memoria recoge también el acompañamiento a personas migrantes, muchas de ellas recién llegadas y con dificultades para acceder a derechos básicos. Cáritas Madrid ha reforzado la acogida, la asesoría jurídica, la formación del voluntariado y la coordinación con parroquias, entidades sociales y administraciones.

"Las personas migrantes no pueden ser miradas solo desde la urgencia o desde los trámites. Son personas con capacidades, proyectos, duelos, redes rotas y derecho a reconstruir una vida con dignidad. Una red que sostiene la esperanza", subraya.

LA RED DE CÁRITAS

La acción de Cáritas Madrid ha sido posible gracias a una red formada por 362 parroquiales, proyectos diocesanos y de vicaría, comunidades de vida, equipos profesionales, personas voluntarias, donantes, empresas colaboradoras y administraciones públicas.

En 2025, 9.090 personas voluntarias hicieron posible el acompañamiento en barrios, parroquias, centros y proyectos. A ellas se suma el compromiso de 13.982 personas y empresas donantes, que sostienen buena parte de la acción de la entidad. Cáritas Madrid destinó en 2025 casi 37 millones de euros al conjunto de su acción, de los cuales más del 83% se dirigió a la atención a personas y familias.

"La memoria no es solo un balance de actividad. Es una invitación a mirar Madrid desde quienes más dificultades tienen para permanecer en sus barrios, sostener su hogar, cuidar su salud, encontrar empleo o vivir con redes de apoyo", indica la entidad.

La presentación de este informe llega semanas después de la visita del Papa León XIV a CEDIA, uno de los centros de Cáritas Madrid para personas sin hogar. La entidad recuerda que la pertenencia "no puede medirse por la renta, el origen o el código postal".

De este modo, reclama una respuesta "compartida" de administraciones, empresas, comunidades cristianas, entidades sociales y ciudadanía. "La vulnerabilidad no se resuelve solo con ayudas puntuales, sino con políticas públicas, vínculos comunitarios y oportunidades sostenidas", insiste.