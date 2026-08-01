Unos 40 efectivos siguen refrescando el perímetro de incendio Sierra Oeste, con especial atención al embalse de San Juan

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 dotaciones terrestres continúan este sábado con las labores de remate y refresco de la superficie afectada por el incendio de la Sierra Oeste, con especial atención a las reproducciones registradas durante la tarde del viernes en la zona del embalse de San Juan, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias.

En estos trabajos han colaborado los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han prestado apoyo en las tareas de extinción y consolidación del perímetro afectado, según informa Emergencias 112.

Asimismo, la Unidad de Drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha mantenido labores de vigilancia durante la madrugada para detectar posibles puntos calientes.

Cabe recordar que permanece prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas tanto en el embalse de San Juan como en la playa del Alberche, una restricción que se mantiene por motivos de seguridad. La Guardia Civil será la encargada de velar por el cumplimiento de estas medidas y de realizar labores de vigilancia en la zona.