Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán movilizados durante la visita del Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán desplegados durante la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, ha detallado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En el dispositivo participarán todas las comisarías territoriales. El Cuerpo de Bomberos también se desplazará por las principales zonas de la visita con tres bombas y un vehículo de mando, de tal forma que "en cualquier momento se pueda tener la capacidad de intervención o actuación ante cualquier situación que se pudiera producir".

Igualmente serán cerca de mil los efectivos sanitarios que van a estar a disposición de todos aquellos que se acerquen a los eventos multitudinarios, particularmente a la vigilia como a la misa. Para ello se instalarán seis puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles y cuatro puestos sanitarios en la plaza de Lima.