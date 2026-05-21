Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán movilizados durante la visita del Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV - Gabriel Luengas - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 11:40
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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 4.000 policías municipales y mil efectivos sanitarios serán desplegados durante la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, ha detallado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

En el dispositivo participarán todas las comisarías territoriales. El Cuerpo de Bomberos también se desplazará por las principales zonas de la visita con tres bombas y un vehículo de mando, de tal forma que "en cualquier momento se pueda tener la capacidad de intervención o actuación ante cualquier situación que se pudiera producir".

Igualmente serán cerca de mil los efectivos sanitarios que van a estar a disposición de todos aquellos que se acerquen a los eventos multitudinarios, particularmente a la vigilia como a la misa. Para ello se instalarán seis puestos sanitarios avanzados en la plaza de Cibeles y cuatro puestos sanitarios en la plaza de Lima.

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