Los 47.000 vecinos de municipios afectados por incendios pueden acceder a vehículos compartidos y asesoramiento laboral

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado hoy en Cadalso de los Vidrios la Oficina de Turismo, donde se ha instalado uno de estos dispositivos de asesoramiento - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está prestando asesoramiento laboral y de Seguridad Social a los empresarios, autónomos y trabajadores afectados por los incendios registrados en la Sierra Oeste y ha puesto este martes en marcha un servicio temporal de coches compartidos para facilitar los desplazamientos cotidianos de los casi 47.000 vecinos de los municipios durante la fase de reconstrucción.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado hoy en Cadalso de los Vidrios la Oficina de Turismo, donde se ha instalado uno de estos dispositivos de asesoramiento repartidos por los municipios damnificados.

Allí, el consejero ha explicado que se están garantizando las condiciones de seguridad y se está ahora en la última fase de desescalada, que afecta ahora a urbanizaciones "muy concretas" de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Sobre el servicio de asesoramiento, ha detallado que se trata de un recurso especializado que ayuda a trabajadores y empresas locales "a resolver cualquier duda o incertidumbre ante las cuestiones laborales que puedan surgir". Este nuevo servicio, puesto en marcha gracias a un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, empezó a funcionar ayer y prestó 236 atenciones en su primer día, de las que 32 fueron telefónicas.

Este dispositivo ofrece orientación especializada sobre prestaciones, subsidios y ayudas públicas dirigidas a trabajadores, autónomos y empresas, así como asesoramiento en materia de Seguridad Social, expedientes laborales, suspensión o reducción de la actividad empresarial, medidas de flexibilidad laboral y mantenimiento del empleo.

Asimismo, los profesionales también atienden en este recurso consultas relacionadas con las obligaciones laborales y de cotización derivadas de la situación excepcional provocada por los incendios, además de prestar apoyo técnico en cualquier otra cuestión.

La atención se prestará de forma presencial de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas en las dependencias municipales de los propios ayuntamientos, salvo en el caso de Aldea del Fresno, donde el servicio se ofrece en la Oficina de Justicia del municipio, y en Cadalso de los Vidrios, donde se presta en la Oficina de Turismo.

También de manera telefónica, de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, a través de las diferentes líneas gratuitas que se han habilitado en las localidades, y por vía telemática, con el objetivo de facilitar el acceso al servicio a aquellas personas que todavía no hayan podido regresar a sus domicilios o tengan dificultades para desplazarse.

AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS, TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS

Este nuevo servicio se integra en las medidas que el Gobierno regional está poniendo en marcha para la reconstrucción de los municipios de la Sierra Oeste tras los incendios. Entre ellas se encuentran iniciativas de apoyo al tejido económico, como ayudas de hasta 10.000 euros para las empresas afectadas, financiadas a través de una línea dotada con 15 millones de euros, así como un programa especial de avales gratuitos para empresas y trabajadores autónomos perjudicados por esta situación de emergencia.

En el ámbito fiscal, el Gobierno regional aplicará una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles y vehículos destinados a sustituir a los que hayan resultado dañados.

SERVICIO TEMPORAL DE VEHÍCULOS

Por otro lado, el consejero de Presidencia ha presentado también este martes en Cenicientos la iniciativa de servicio temporal de vehículos compartidos, en la que el Ejecutivo autonómico destina 100.000 euros.

El despliegue será progresivo, con el fin de adaptar la disponibilidad de los vehículos a la demanda de cada población. Tras comenzar en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, el servicio se extenderá en los próximos días a Aldea del Fresno, Navalagamella, Navas del Rey, Robledo de Chavela y Zarzalejo, hasta dar cobertura a las 17 localidades previstas.

El dispositivo contará con una flota de hasta 35 automóviles y se mantendrá durante un periodo inicial de tres meses, coincidiendo con la fase de retorno y recuperación tras la emergencia, pudiendo ajustarse en función de la evolución de la situación.

La medida responde, entre otras necesidades, a la de aquellas personas que han perdido su vehículo como consecuencia de los incendios y permitirá garantizar el acceso a centros de salud, de trabajo, farmacias, comercios y otros servicios básicos, además de apoyar a quienes necesiten trasladarse para atender explotaciones agrarias y ganaderas o cuidar de personas mayores y dependientes.

Los usuarios podrán realizar las reservas a través de la aplicación móvil de Voltio y elegir entre dos modalidades de uso: cuatro horas por 4 euros u ocho horas por 8 euros, lo que supone una bonificación del 90% respecto a las tarifas habituales. Los coches deberán devolverse en el mismo punto de recogida para asegurar su disponibilidad en cada municipio.

En el marco de esta jornada, García Martín también ha visitado el Parque de las Aguas, en Rozas de Puerto Real, para conocer la evolución de las labores de reconstrucción y comprobar el alcance de los daños ocasionados tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila.