El 65% de los agresores sexuales son hombres conocidos por la víctima, revela un estudio del Ayuntamiento de Madrid

Archivo - Una pancarta durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Manifestantes durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra la - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El 65% de los agresores sexuales son hombres conocidos por la víctima, revela un estudio presentado por el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, fechado a finales de 2025.

En él se destaca que 350 de las 2.061 mujeres encuestadas, el 13,8%, todas ellas residentes en Madrid de entre 16 y 64 años, afirmaron haber sido víctimas de violencia sexual en alguna de sus manifestaciones. El 68% reconocieron tener secuelas y un 61% no interpuso denuncia.

El 78% de las mujeres sondeadas que refirieron haber sufrido algún tipo de violencia son españolas, con una edad predominante de entre los 45 y 54 años (28%) y que han completado estudios superiores en el 38% de los casos.

EL 60% DE LAS AGRESIONES SE PRODUCEN EN ESPACIOS PRIVADOS

El patrón del agresor revela que el 65% fueron hombres conocidos por la víctima frente a un 28 % de desconocidos. Se confirma así que gran parte de las agresiones sexuales son perpetradas por personas de confianza y próximas a la víctima, tal como apuntan otras estadísticas a nivel nacional y autonómico.

En el 54% de los casos, el agresor fue la expareja, seguido de un compañero de trabajo o de estudios de la víctima (13%), un amigo (11%), un familiar (9%), el jefe (6%) y la pareja actual (5%).

El 60% de las agresiones produjeron en el espacio privado, lo que contraviene el estereotipo de que los episodios de violencia sexual tienen lugar habitualmente en la calle y en condiciones de riesgo como la noche.

Los datos ratifican la tesis de que la violencia sexual se ejerce principalmente en entornos cotidianos de la víctima ya que un 76% de las mujeres encuestadas señalan que vivieron estas situaciones en su domicilio habitual.

Los tipos de agresiones señalados como mayoritarios fueron tocamientos (23%), comentarios (21%), miradas lascivas (16%), caricias (12%), besos (12%), sexo oral (8%) o coito (7%) en contra de su voluntad.