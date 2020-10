El 75% de las VTC inspeccionadas en septiembre y octubre por Transportes han sido denunciadas

Los profesionales de la Consejería han interpuesto 576 denuncias en este tiempo, ya que varios acumulaban más de una infracción

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los vehículos de transporte con conductor (VTC) inspeccionados por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en los meses de septiembre y octubre han sido denunciadas.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Área, se trataron de 483 VTC de las 643 controladas y se interpusieron un total de 576 denuncias, ya que varias acumulaban más de una infracción.

Asimismo, han indicado que catorce profesionales de la Inspección de Transportes, parte de la Dirección General de Transportes y Movilidad, han conformado este operativo de inspección junto a agentes de la Policía Local de la capital y de la Guardia Civil.

La infracción más habitual ha sido no llevar debidamente cumplimentada la hoja de ruta, con un 77% del total de denuncias (444). Esto supone una falta grave sancionada con 401 euros de multa; mientras que la segunda ha sido no presentar el contrato para la prestación del servicio, con 40 denuncias, seguida de la captación irregular de clientes, con 36 denuncias.

CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS PARA EL CONTROL DE VTC

El área que dirige Ángel Garrido ha reforzado las campañas extraordinarias para el control de estos vehículos, de las cuales dos se han desarrollado en septiembre y octubre.

A lo largo del año, Transportes despliega seis campañas extraordinarias específicas en momentos de mayor movilidad --con puede ser la campaña navideña o la vuelta de las vacaciones de verano--, que persiguen asegurar que se cumple la normativa en el sector. Esta estrategia también se llevará a cabo en los meses de noviembre y diciembre.

Asimismo, han precisado que la mitad de estas campañas extraordinarias son específicas para el control de captación de clientes por los vehículos VTC sin tener el servicio contratado previamente.

En las anteriores campañas extraordinarias --llevadas a cabo en enero y agosto-- se inspeccionaron 1.689 vehículos. De ellos, fueron denunciados 619 vehículos. La mayor parte de las denuncias (59,1%) fueron por no haber cumplimentado correctamente la hoja de ruta (366 vehículos).

A lo largo del pasado año las inspecciones superaron los 12.300 VTC, un 12,8% más que el anterior año, y se denunció a 3.300, un 6,8% más que en 2018.

QUÉ SE CONTROLA

Desde la Consejería de Transportes han detallado que los inspectores verifican que el vehículo tiene la autorización de VTC con sus correspondientes distintivos, que está prestando un servicio previamente contratado y que cumplimentan una hoja de ruta por servicio, que debe incorporar DNI o NIF del arrendador y arrendatario, lugar y fecha del contrato, fecha y hora del inicio de servicio y el lugar y fecha en donde debe acabar, además de la matrícula.

La captación o recogida de clientes que no habían contratado previamente el servicio se trata de una infracción grave que conlleva una sanción de 601 euros, mientras que la más importante que pueden cometer es la de no tener autorización, que conlleva una multa de 4.001 euros y, si no la abona al momento, puede conllevar la inmovilización del vehículo. Por el otro lado, la infracción menos penada es la que se impone en caso de no llevar en lugar visible desde el exterior los distintivos exigibles, lo que supondría una multa de 201 euros.