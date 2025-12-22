El 79.432, el 'Gordo', reparte 64 millones de euros en el barrio de La Elipa

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 79.432, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha repartido 64 millones de euros en el barrio de La Elipa del distrito de Ciudad Lineal de la capital.

El número fue cantado a las 10.44 horas en el cuarta alambre de la cuarta tabla. En concreto, se han vendido dieciséis series del primer premio en la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.