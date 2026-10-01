Un 85% de contratos previstos para firma del Plan Alquila, aplazados a la espera de los decretos de vivienda

Plan Alquila de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha advertido este jueves que el 85% de los contratos de alquiler previstos para su firma estos días en las oficinas del Plan Alquila regional ha sido aplazados ante "la inseguridad jurídica" generada por los decretos leyes sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros de este martes, pendientes de convalidación este viernes en el Congreso.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X', el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado que han sido aplazados "porque propietarios e inquilinos prefieren esperar" a este viernes "para saber cuál de los inventos socialistas tendrá validez".

"Cuando las reglas cambian de un día para otro, hasta firmar un contrato se convierte en una cuestión de incertidumbre. Y después nos preguntaremos por qué falta oferta de alquiler", ha advertido el máximo responsable de Vivienda en la Comunidad sobre las "consecuencias en el mercado del alquiler" de estos decretos.

El primer decreto ley incluye un amplio abanico de medidas que van desde bonificaciones fiscales, protecciones frente a desahucios, límites en la compra de vivienda por parte de fondos 'buitre' o imponer un IVA del 10% a los pisos turísticos.

El otro decreto, impulsado por Sumar a petición del Sindicato de Inquilinas, establece la renovación automática de los contratos de alquiler y obliga al casero a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decide romper el contrato.

Como cualquier decreto ley, entran en vigor al día siguiente de su publicación, pero tienen que votarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan. El Ejecutivo ha decidido no esperar y este mismo viernes se debatirán en una sesión plenaria urgente, por lo que se esperan intensas horas de negociaciones con los grupos parlamentarios.