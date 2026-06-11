El 95,1% de los estudiantes aprueba la PAU en la Comunidad de Madrid, una cifra similar a la de años anteriores

Alumnos esperan para comenzar el primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26 comienza hoy en la - Alberto Ortega - Europa Press

ALCALÁ DE HENARES 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 95,1% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid que se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) este curso ha aprobado, ha informado el vicerrector de Estudios Oficiales de la Universidad de Alcalá (UAH), Javier Acevedo.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el centro universitario alcalaíno, ha detallado que el dato es similar a años anteriores. Los mejores resultados se han producido en la rama de Ciencia y Tecnología, con un 97% de aptos. En el caso de la rama general, el dato baja hasta el 83,8%.

En total, se matricularon 42.047 estudiantes para ambas fases, por lo que la matrícula se incrementa en un 4,74% respecto al año pasado. En la fase de admisión se presentaron 38.519 estudiantes frente a 36.864 de la fase de acceso.

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