La Abadía alza el telón de su temporada 2026-27 este jueves con 'Leonora', sobre la vida de Leonora Carrington

La Abadía alza el telón de su temporada 2026-27 el 3 de septiembre con 'Leonora', sobre la vida de Leonora Carrington - TEATRO DE LA ABADÍA

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía alzará el telón de su temporada 2026-2027 este jueves con 'Leonora', un monólogo protagonizado por Natalia Huarte y escrito y dirigido por Alberto Conejero a partir de la vida y la obra de la artista surrealista Leonora Carrington.

La producción, que podrá verse en la Sala José Luis Alonso hasta el 13 de septiembre, toma como punto de partida 'Memorias de abajo', el relato autobiográfico de la propia Carrington, y propone un recorrido por distintos episodios de su juventud, desde el nacimiento de su vocación artística hasta su huida de París durante la ocupación nazi, sus vivencias en la España de la posguerra y su posterior exilio a México, país que la acogió hasta su muerte en 2011.

La propuesta aborda la temprana vocación artística de Carrington, su compleja relación con su padre, la violencia psiquiátrica que sufrió y su paso por la España de la posguerra civil. Teatro del Acantilado y Producciones Come y Calla producen el montaje, en colaboración con Contemporánea Condeduque, donde se estrenó la pasada temporada.

'Leonora' se representará en la Sala José Luis Alonso de martes a sábado a las 20 horas y los domingos a las 19.30 horas. La propuesta está recomendada para mayores de 14 años. La Abadía ha programado un encuentro del equipo artístico con el público tras la función del 8 de septiembre.

'LIBRES!!!' Y 'EL IMPERATIVO CATEGÓRICO'

La programación de septiembre continuará en La Abadía con 'LIBRES!!!', que llegará a la Sala Juan de la Cruz del 11 de septiembre al 11 de octubre. El espectáculo, escrito por Esther F. Carrodeguas y dirigido por Andrés Lima, se presenta como un cabaré dedicado a las mujeres anarquistas que participaron en algunas de las principales conquistas sociales de la España contemporánea.

El montaje, producido por Teatro del Barrio en colaboración con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, contará con Alba Flores, Nüll García, Laura Galán y Eva Valdelomar, esta última al piano en directo. La propuesta recupera las trayectorias de figuras como Teresa Claramunt, Guillermina Rojas, Federica Montseny y las fundadoras de Mujeres Libres: Mercedes Comaposada, Amparo Poch y Gascón y Lucía Saornil.

Por su parte, del 17 de septiembre al 4 de octubre, la Sala José Luis Alonso acogerá 'El imperativo categórico', de Victoria Szpunberg, una producción de Teatre Lliure que aborda la crisis de la vivienda y la precariedad laboral a través de la historia de una profesora universitaria de filosofía de más de 50 años.

La obra, escrita y dirigida por Szpunberg, parte de su propia experiencia durante la búsqueda de vivienda y plantea cuestiones relacionadas con la precariedad del mundo académico, la desigualdad de género y la invisibilización de las mujeres de mediana edad.