La Abadía reúne 'Teoría King Kong' y 'Perra cimarrona' en su cartel de abril

Maria Pau Pigem (Foto: Marta Caravaca) y Lucia Trentini (Foto: Javier Villasuso) - TEATRO ABADÍA

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de La Abadía reunirá en su programación de abril las propuestas 'Teoría King Kong', basada en el ensayo de Virginie Despentes, y 'Perra cimarrona', de la creadora uruguaya Lucía Trentini, dos montajes que abordan cuestiones como el feminismo, la identidad y las estructuras de poder.

Ambas propuestas conforman un díptico dentro de la programación del teatro con el que se pretende abordar el patriarcado, el feminismo, las relaciones de poder y las estructuras de opresión, según ha compartido La Abadía en un comunicado.

De este modo, la Sala José Luis Alonso acogerá del 15 al 19 de abril 'Teoría King Kong', una adaptación teatral de M. Àngels Cabré a partir de la traducción de Paul B. Preciado.

La propuesta, de la compañía catalana La Virgueria, pone el foco en cuestiones como la violencia del poder, la explotación o la represión del deseo, con el objetivo de cuestionar "la cultura bienpensante" y abordar temas considerados tabú.

El montaje, interpretado por Maria Pau Pigem y dirigida por Isis Martín, incluirá actividades paralelas como un encuentro con el público tras la función del 16 de abril y una sesión matinal el día 17 con coloquio posterior.

Virginie Despentes está considerada una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo, y su obra 'Teoría King Kong' se ha convertido en un referente del feminismo moderno por su aproximación a temas como el sexo, la violencia y las desigualdades estructurales.

'PERRA CIMARRONA'

Días más tarde, del 22 al 26 de abril, llegará a la misma sala 'Perra cimarrona', unipersonal escrito, dirigido e interpretado por Lucía Trentini, que se estrena en España. La pieza combina música en directo, protesta, activismo e incluso humor incisivo y se plantea como "un grito de rebeldía".

"Como mujer migrante descendiente de europeos y del eco de una población originaria exterminada y silenciada, escribo la historia desesperada de una mestiza que toma venganza, llena de preguntas sobre lo que eligieron contarnos y lo que callaron" defiende la creadora italouruguaya asentada en Madrid.

El montaje toma como punto de partida una noticia sobre la transmisión materna de la descendencia indígena para cuestionar el relato histórico y la narrativa dominante, en un trabajo que combina música en directo, activismo, protesta y humor incisivo. También contará con un encuentro con el público tras la función del 23 de abril.

Lucía Trentini, Premio Nacional de Teatro en Uruguay, ha desarrollado una trayectoria como creadora multidisciplinar con presencia en festivales internacionales. 'Perra cimarrona', estrenada en Montevideo en 2025, llega ahora por primera vez a España dentro de su línea de trabajo centrada en la revisión crítica de la memoria y la identidad.