Ábalos duda de que Carmena liderara un proyecto "especulativo" en Nuevo Norte y llama a superar intereses partidistas

Publicado 27/07/2018 15:10:31 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha respaldado el trabajo heredado de su antecesor, el popular, Íñigo de la Serna, y ha asegurado que no podía imaginarse a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, liderando un proyecto "especulativo" en el caso de Madrid Nuevo Norte y ha llamado a superar los intereses partidistas en iniciativas "ambiciosas" como esta.

Ábalos ha materializado una vez más su apoyo al proyecto Madrid Nuevo Norte participando en la presentación de la maqueta que podrá visitarse en CentroCentro hasta el jueves. Allí no ha querido leer las notas que su equipo le había preparado con la "propaganda" de las acciones a realizar por el Ministerio sino que ha pasado a reconocer que cuando llegó a Fomento tuvo una actitud precavida con la antigua operación Chamartín. "Con esto de operación uno se pone preventivo", ha ironizado.

Fue el anterior presidente de Adif, Juan Bravo, en el que le expuso el proyecto, que ha calificado de "razonable". "Es verdad que ha habido valoraciones sobre aspectos parciales con los que discrepar pero confieso que cuando un proyecto urbanístico lo lideraba Manuela Carmena... el prejuicio en negativo no lo podía tener. No me imaginaba a Manuela Carmena liderando un proyecto especulativo", ha aseverado.

MENSAJE A GARRIDO

Para Ábalos, Madrid Nuevo Norte es "un ejemplo de colaboración público-privada, de lo que debería ser y es un ejemplo de distintas administraciones, gobernadas por distintos partidos, que superan cuestiones de intereses partidistas", ha lanzado en un acto en el que no estaba presente el presidente regional, Ángel Garrido. La Comunidad tampoco ha participado en las negociaciones entre Ayuntamiento, Adif y DCN.

El ministro ha apuntado que la superación de intereses partidistas se demuestra con su presencia en el acto después de recoger un proyecto de un gobierno del PP. "No me importa estar aquí porque es un buen proyecto para Madrid", ha defendido, después de añadir que "no todo lo que uno recibe tiene que desconsiderarse".