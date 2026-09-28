La abogada de Maricarmen asegura que el objetivo es que vuelva a casa en las mismas condiciones que antes

1120961.1.260.149.20260928180519 La abogada de Maricarmen, Betariz Duro, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Carolina Vilariño, ofrecen declaraciones a los medios prebviamente a una reunión con Urbagestión en la EMVS. - PSM

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la octogenaria Maricarmen, Beatriz Duro, ha comunicado este lunes que mantienen el objetivo de que "pueda volver a su casa en las mismas condiciones en las que estaba cuando se fue, que son en las que lleva viviendo 70 años".

Duro se ha pronunciado así momentos previos a la reunión que van a mantener con Urbagestión, la empresa que compró el piso del que Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el pasado viernes en el distrito de Arganzuela. El encuentro entre ambas partes ha sido mediado por profesionales de la empresa municipal EMVS Madrid.

La abogada espera que Urbagestión no se limite a un "lavado de imagen" sino que quiera "realmente que esto (el regreso de Maricarmen) sea una posibilidad". Ante esto están dispuestos a ofrecer "concesiones".

"Maricarmen está muy esperanzada con que mañana también se apruebe el 'Real Decreto Maricarmen', que lo hemos bautizado así. Está esperanzada de poder conseguir una solución primero para su caso individual, pero también a nivel colectivo", ha concluido la letrada.