Abre el plazo de inscripción para el proyecto educativo Madrid Xplora, que llevará a Costa Rica a 20 jóvenes

El proyecto educativo Madrid Xplora llevará a Costa Rica a 20 jóvenes - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para participar en el proyecto educativo Madrid Xplora, que en esta segunda edición llevará a Costa Rica a 20 jóvenes de 16 y 17 años que destacan por su esfuerzo académico y compromiso social en una expedición que combinará cultura, deporte, aventura y solidaridad.

Los centros educativos podrán presentar las candidaturas hasta el próximo 22 de enero, ha indicado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Durante su estancia, los participantes mantendrán un encuentro con la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández, y realizarán distintas actividades como senderismo por la selva, kayak, rafting y una ascensión al volcán situado en la zona rural de Turrialba.

El itinerario incluirá también intercambios culturales con la población local, orientados a fomentar el trabajo en equipo y el conocimiento de los vínculos históricos y culturales de la Hispanidad.

Además, los jóvenes escolares se adentrarán en el Parque Nacional de Barbilla para convivir con la comunidad indígena cabécar y tendrán la oportunidad de conocer varios proyectos de conservación de las tortugas marinas en la Reserva Pacuare.

Para poder participar, los aspirantes deberán tener todas las asignaturas aprobadas (ya sea de la ESO o de ciclos de Formación Profesional), contar con el Carné Joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xplora.

Deberá ser un trabajo relacionado con el deporte, la nutrición y la salud física y mental, que podrá ser escrito, musical, audiovisual o manual, como una maqueta. Para apuntarse, los jóvenes deberán rellenar un formulario en la página web madridxplora.com.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, que ha comenzado a enviar a los centros educativos de la región la invitación para que los alumnos que estén interesados en esta aventura puedan participar.

Esta nueva convocatoria toma el testigo de la primera edición, a la cual se presentaron 169 proyectos académicos, de 103 centros educativos de la región. En esa primera cita, una veintena de jóvenes madrileños tuvieron la oportunidad de explorar la riqueza histórica y cultural de Egipto.