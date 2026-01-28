Abren los puertos de montaña y las carreteras de la región ya están limpias tras el temporal de nieve

Un coche atorado en la nieve, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para hoy por posibles nevadas en la Sierra de Madrid y la zona Metropolitana y Henares, a la par que ha sumad - Marta Fernández - Europa Press

La Comunidad de Madrid ha confirmado que todas las carreteras de la región están ya limpias de nieve y los puertos de montaña han abierto, aunque con la necesidad del uso de cadenas, tras el temporal de nieve que ha dejado el paso de la borrasca 'Kristin'.

A pesar de todo, el Ejecutivo autonómico ha advertido de que aún se debe circular con precaución en el puerto de Navacerrada y también en Cotos, según ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en su perfil oficial en redes sociales.

La borrasca 'Kristin' ha cruzado este miércoles la Comunidad de Madrid de oeste a este dejando un manto de nieve en gran parte de la región, incluida la capital, y provocando cortes en algunas de las principales carreteras, como la A-1 y la A-6.

Según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, durante el temporal el 112 ha recibido unas 1.550 llamadas que han derivado en algo más de 190 expedientes, si bien ninguno de ellos ha revestido de mayor gravedad.