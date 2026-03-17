Absuelto el exalcalde de Galapagar y portavoz del PSOE de presunto acoso laboral

Archivo - Alberto Gómez Martín, exalcalde de Galapagar - AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR - Archivo

El exalcalde señala que el fallo demuestra que "todo el caso era puro humo"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) - La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 14, ha absuelto al exalcalde de Galapagar y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de esta localidad madrileña, Alberto Gómez, de la presunta comisión de un delito de acoso laboral a la exsecretaria municipal al no considerar acreditados los hechos denunciados..

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada exonera al exregidor y a otros excargos del anterior equipo municipal de los delitos por los que fueron juzgados el pasado 9 de marzo al no quedar acreditadas amenazas ni presiones. La exsecretaria denunció haber sufrido trato vejatorio por parte del exalcalde y ediles tras negarse a jubilarse.

Las acusaciones se basaban principalmente en dos reuniones celebradas en diciembre de 2020 y marzo de 2021. Sin embargo, la jueza considera que estos hechos fueron puntuales y no constituyen un comportamiento reiterado ni lo suficientemente grave como para encajar en el delito de acoso laboral.

En la resolución, la jueza señala que "tiene serias dudas de la realidad de los hechos objeto de acusación, que determina la necesidad de aplicar el principio penal in dubio pro reo", en virtud del cual procede a absolver a los acusados "del delito de acoso laboral del artículo 173.1 del código penal del que venían siendo acusados".

La jueza argumenta que "son escasos los hechos concretos y determinados que se señalan como constitutivos de acoso laboral". "Se alega que existieron amenazas e insultos, pero no se concretan estos ni se individualizan los emisores de los mismos", señala.

El fallo judicial recoge que no se han practicado elementos de prueba de entidad suficiente para tener por acreditado que desde que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Galapagar surgido tras la elecciones de 2019, "se realizaran continuas presiones para que la denunciante renunciase a la prórroga de servicio activo que había sido concedida previamente".

HECHOS SIN PROBAR

Tampoco considera probado que "se removiera a varios funcionarios de sus respectivos puestos, para atribuir el trabajo de aquellos a la denunciante" y se indica que no está suficientemente acreditado que los acusados presionaran a la ex-secretaria general del Ayuntamiento, "para que renunciase a la prórroga del servicio activo, ni que vertieran sobre ella descalificaciones tanto por su trabajo como personales".

Para el exalcalde de Galapagar "esta sentencia viene a demostrar que todo el caso era puro humo", que ni él como alcalde ni los otros tres acusados cometieron ningún delito ni acosamos a esta antigua trabajadora municipal. "Que las decisiones que tomamos las llevamos adelante porque consideramos que era lo mejor para el funcionamiento del Ayuntamiento y, en definitiva, lo mejor para nuestro pueblo", señala.

En este sentido, Gómez reprocha al PP que "el debido respeto a las resoluciones judiciales a y la presunción de inocencia no hayan existido en este caso, en el que se ha demostrado que no había ninguna conducta reprochable".

"Lo que debería hacer el Partido Popular y la alcaldesa, Carla Greciano, es disculparse por su manera de actuar y de entender la confrontación política", asegura Alberto Gómez.

En el transcurso del procedimiento se han emitido sendas resoluciones judiciales favorables tanto al exalcalde de Galapagar, Alberto Gómez, como a los otros tres encausados.

En un primer momento, los juzgados de Collado Villalba procedieron a archivar el caso, pero ante el recurso presentado por la denunciante, se abrió procedimiento en los juzgados de lo Penal de Madrid, que ahora han dictado sentencia absolutoria.