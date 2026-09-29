Acampados en Sol logran parar un desahucio en la calle Navas de Tolosa, aplazado al 14 de octubre

Decenas de personas protestan durante la acampada en Sol - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de acampados en la Puerta del Sol desde el pasado sábado se han desplazado la mañana de este martes hasta la cercana calle de Navas de Tolosa, en el distrito Centro, y han logrado paralizar un desahucio previsto en el número 5 de la citada calle, que ha quedado aplazado hasta el próximo 14 de octubre.

Se trata de una vivienda ubicada a escasos metros de la zona donde cientos de personas permanecen acampadas desde la noche de este sábado, tras una manifestación convocada por el desahucio unos días antes de Maricarmen, la octogenaria que el pasado miércoles fue expulsada de la vivienda en la que residía durante más de siete décadas.

Los congregados en la Puerta del Sol se han desplazado hasta esa calle, cerca de Callao y donde agentes de la Policía Nacional custodiaban la vivienda. Al grito de 'fuera, fuera, fuera' han logrado que los efectivos policiales abandonaran el lugar.

'Madrid será la tumba del fascismo' han coreado los activistas cuando la inquilina del inmueble ha salido al balcón a agradecer el apoyo. 'El pueblo unido jamás será vencido' han respondido los congregados. Según han indicado desde el Sindicato de Inquilinas, la comisión judicial ha indicado que el lanzamiento ha sido aplazado para el próximo 14 de octubre a las 9.30 horas.