Un accidente en la M-45 con varios vehículos causa retenciones y un herido leve en San Fernando de Henares - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados en el kilómetro 29 de la M-45 ha dejado este martes retenciones de tráfico y un herido leve en San Fernando de Henares.

Así lo ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que ha detallado que en el lugar están trabajando tanto los Bomberos de la Comunidad de Madrid como el Summa 112, siendo este último el que asiste al herido.

Además, Guardia Civil se está encargando de regular el tráfico que, según el portal de la Dirección General de Tráfico, presenta congestión tanto en sentido decreciente del kilometraje --sentido Madrid capital-- como decreciente.