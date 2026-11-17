Summa 112 y Protección Civil en Torrelodones - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete trabajadores fallecieron en accidente laboral en octubre en la Comunidad de Madrid, cuatro de ellos por infartos o derrames cerebrales, mientras que los accidentes graves han aumentado un 7% en lo que va de año, hasta los 411, frente a los 384 del mismo mes de 2025.

En un comunicado, Comisiones Obreras de Madrid, apunta a que cinco de los fallecimientos de octubre se produjeron durante la jornada laboral y otros dos en accidentes 'in itinere', es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo.

De las cinco muertes en jornada, cuatro se debieron a patologías no traumáticas, tres en el sector Servicios y una en la Construcción. El quinto fallecido fue un trabajador de un restaurante hallado inconsciente en la cocina.

En total, durante octubre se registraron 44 accidentes graves, frente a los 50 del mismo mes de 2025, y 8.173 accidentes laborales, frente a los 8.787 del año anterior. Los fallecimientos descendieron en tres respecto a octubre de 2025.

En el acumulado de enero a octubre, la siniestralidad laboral ha dejado 57 fallecidos, doce menos que los 69 del mismo periodo del año pasado. De ellos, 23 murieron por infartos o derrames cerebrales, lo que supone el 40% del total.

Por su parte, los accidentes graves 'in itinere' han aumentado un 11%, de 90 a 100, mientras que las muertes en estos desplazamientos se mantienen en 14. El número total de accidentes laborales ha pasado de 73.001 a 73.171.

AUMENTAN LOS ACCIDENTES GRAVES EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Por sectores, la Industria registra un incremento del 27% en los accidentes graves, de 33 a 42, y pasa de cuatro a cinco fallecidos. En la Construcción, los siniestros graves aumentan un 17%, de 76 a 89, aunque las muertes descienden de 27 a 16.

No obstante, la Construcción concentra 16 de los 43 fallecimientos registrados durante la jornada laboral, cerca del 40% del total, pese a representar aproximadamente uno de cada seis accidentes en jornada.

Al detalle, las mujeres han sufrido el 58% de los accidentes 'in itinere' registrados hasta octubre, mientras que representan un tercio de los accidentados durante la jornada. De los 57 fallecidos en lo que va de año, cinco eran mujeres, dos de ellas en octubre.

El índice de incidencia de los accidentes graves se sitúa en 9,21 por cada 100.000 trabajadores, prácticamente igual que el 9,20 del año anterior, mientras que el de accidentes mortales desciende un 27%, de 1,72 a 1,26.

CCOO PIDE INVESTIGAR LOS INFARTOS EN EL TRABAJO

Ante estas cifras, CCOO de Madrid ha reclamado más inspecciones y vigilancia en los centros de trabajo y ha advertido de que los infartos y derrames cerebrales representan ya cuatro de cada diez muertes laborales, pese a encontrarse entre los fallecimientos que menos se investigan.

El sindicato ha relacionado estos episodios con factores como los ritmos de trabajo, las cargas laborales, los turnos prolongados y la falta de descanso, y ha exigido que se investigue cada infarto o derrame ocurrido en el trabajo como un posible accidente laboral.

Asimismo, ha reclamado evaluaciones de riesgos que tengan en cuenta la organización del trabajo y planes de movilidad en las empresas para reducir los accidentes 'in itinere'.