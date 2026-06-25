Acenoma y Sinergia FP firman una alianza para reforzar la conexión entre formación y empresa en MadridMadrid

Acenoma y Sinergia FP firman una alianza para reforzar la conexión entre formación y empresa en Madrid Madrid - SINERGIA FP

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sinergia FP y la Asociación de Empresarios de la Zona Norte de Madrid (Acenoma) han cerrado un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas orientadas a mejorar la empleabilidad del talento joven y reforzar el vínculo entre el ámbito educativo y el tejido empresarial de la región.

Sinergia FP ha explicado en un comunicado que la alianza se enmarca en su apuesta por crear puentes reales entre el entorno educativo y el mercado laboral, "especialmente en un momento de transformación acelerada en sectores estratégicos como la tecnología, la sanidad o los negocios".

El acuerdo contempla distintas líneas de colaboración, entre ellas la participación en jornadas de empleo, la organización de encuentros entre empresas y alumnado, el impulso de prácticas profesionales de calidad y el desarrollo de iniciativas ligadas al emprendimiento y la formación.

En el marco de esta alianza, representantes de Acenoma visitaron el pasado 20 de mayo el campus de Sinergia FP en Madrid en una jornada centrada en el intercambio de ideas sobre empleabilidad, innovación y futuro profesional.

El encuentro permitió explorar vías de colaboración para acercar a los estudiantes del centro al ecosistema empresarial al que representa la asociación, que trabaja activamente para impulsar el tejido empresarial, fomentar el networking entre compañías y generar oportunidades de crecimiento y empleo en la Zona Norte de Madrid.

"Esta alianza representa un paso natural hacia lo que entendemos que debe ser la Formación Profesional del futuro, donde el vínculo con la empresa debe ser la base del modelo educativo", ha señalado el rector de Sinergia FP, Javier Marín, quien ha afirmado que trabajar con Acenoma ayuda a "identificar necesidades reales, anticipar perfiles altamente demandados y facilitar una mejor conexión entre el aula y el empleo".

Por su parte, la presidenta de Acenoma, Julia Guillo, ha destacado que el acuerdo supone "una gran oportunidad para los socios, sus empleados y familiares, al permitirles acceder a formación con condiciones y descuentos especiales" además de acercar a las empresas "alumnos en prácticas, jóvenes con ilusión, preparación y ganas de incorporarse al mundo laboral".