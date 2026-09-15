Un acertante de Aracena (Huelva) se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 15 de septiembre, ha dejado un premio de 2.068.417,66 de euros en Madrid.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº329, situada en Malgrat de Mar, 5.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 15 de septiembre, ha estado formada por los números 49, 14, 42 38, 15 y 30. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.661.381 euros.