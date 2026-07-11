Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones de euros en Alcorcón

Archivo - El lotero Juan Antonio Prada que ha repartido parte del ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2024 correspondiente al número 94974 celebra su suerte en la administración nº 251, a 6 de enero de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de la Bonoloto ha ganado este sábado más de dos millones de euros al portar el único boleto premiado de Primera Categoría (6 aciertos).

En concreto, el boleto ha sido premiado con 2.147.800,85 euros y ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de la localidad madrileña, situada en Plaza de Ondarreta, 1, local-4.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 11 de julio, ha estado formada por los números 43, 14, 5, 23, 38 y 24. El número complementario es el 34 y el reintegro, el 1.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 166.979 euros que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.095 de Cádiz, situado en Compañía, 9.

De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 91 boletos acertantes premiados con 917 euros.