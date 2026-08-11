Un acertante de Madrid gana un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este martes

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este martes, 11 de agosto, ha dejado un premio de un millón de euros en Madrid, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código FFS91215, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 336, situada en General Millán Astray, 19.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de agosto, ha estado formada por los números 48, 17, 11, 3 y 46. Las estrellas son 2 y 1. La recaudación ha ascendido a 34.528.386,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.