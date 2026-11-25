Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 25 de noviembre, ha dejado un premio de 2.008.996,62 euros en Madrid.
Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, consultado por Europa Press, el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 331 de Madrid, situada en San Simplicio, 10.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 25 de noviembre, ha estado formada por los números 1, 41, 2, 13, 35 y 39. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.930.970 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 26.120 de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), situado en Plaza de España, 1 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es..