El acontecimiento jamás visto por nadie vivo fundirá a negro una región entregada a la 'eclipsemanía'

Eclipse. - JCCM

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total, el acontecimiento jamás visto por nadie vivo --el último se registró el 30 de agosto de 1905-- fundirá la Comunidad de Madrid a negro, en mayor o menos intensidad según su ubicación geográfica, y hará brillar la 'eclipsomanía' en todo su esplendor tras meses de preparación para algo más de un minuto de duración.

'¿Dónde estabas en el eclipse de 2026?'. Esa será una pregunta que pasará a formar parte del acervo colectivo, un acontecimiento histórico, uno más, que comenzará de forma parcial (con cerca del 99% del sol cubierto) alrededor de las 19.30 horas de este miércoles, alcanzando su máximo sobre las 20.32 horas, con la totalidad visible en el norte de la región durante hasta 1 minuto y 29 segundos.

En la Comunidad de Madrid la Delegación de Gobierno ha identificado 66 puntos de observación oficiales en 63 municipios para ver el eclipse solar total de este histórico 12 de agosto, detallados en https://mptmd.gob.es/content/dam/mpt/delegaciones_gobierno/d....

Allí la ciudadanía tendrá la garantía de que se va a poder ver bien y en condiciones de seguridad aseguradas. De esos 66, hasta 39 tendrán una visibilidad del eclipse del cien por cien.

LAS GAFAS, OBJETO DE DESEO

Y si hay un artículo casi de lujo, no tanto por su precio sino por el poco stock que ya queda, es el de las gafas de protección. Tienen que tener el filtro adecuado y estar verificadas.

Las gafas deben tener el marcado CE, que indica que el fabricante declara que el producto cumple con la legislación de la Unión Europea aplicable, y con la referencia EN ISO 12312-2:2015. A recordar que las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar.

No hay que olvidar que, además de usar las gafas homologadas en todo momento, es importante alternar breves periodos de observación y tomar descansos a lo largo de la visualización. En el caso de sentir alteraciones de la visión tras la visualización se debe acudir cuanto antes a un profesional. La lesión en la retina puede no producir dolor pero sí ocasionar daños permanentes.

PELIGRO DE INCENDIO

Los recientes incendios en la calcinada sierra oeste son un aviso, de ahí que las autoridades recomienden acudir a estos puntos oficiales y no improvisar en un emplazamiento natural dado que la región se encontrará este miércoles en riesgo alto por las altas temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas máximas que alcanzarán los 38-39 grados en el centro y sur de la Comunidad y los 36-37 en zonas bajas de la Sierra. Eso sí, los cielos lucirán despejados.

Se aconseja, en todo caso, acudir con tiempo a los puntos de observación y compartir vehículo siempre que sea posible, planificar los desplazamientos con antelación, consultar el estado de las carreteras y las recomendaciones de movilidad de cada municipio, evitar estacionar en arcenes, caminos o accesos que puedan ser necesarios para los vehículos de emergencia y no desplazarse a puntos cuyo aforo esté completo.

La recomendación es utilizar el transporte público siempre que sea posible ya que se han habilitado numerosas lanzaderas, autobuses y reforzado trenes en las líneas que se dirigen hacia las zonas de alta visibilidad del eclipse.

UNA APP

Localizar un punto desde el que un edificio no tape el eclipse solar del próximo 12 de agosto es el objetivo de un visor web que permite conocer la posición exacta que tendrá el Sol y buscar así el lugar idóneo para contemplar el fenómeno en la Comunidad de Madrid.

La herramienta puede resultar especialmente útil porque el eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte, a una altitud de entre 2,5 y 12 grados. Por ello, será necesario contar con una vista completamente despejada en dirección oeste-noroeste.

La herramienta está disponible en la página www.trioeclipses.es y se puede utilizar directamente desde cualquier navegador móvil o accediendo mediante un código QR, sin necesidad de registrarse.

Ha sido impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dentro de los preparativos para el 'Trío de Eclipses' que se sucederá en España en 2026, 2027 y 2028.