La DGT activa un dispositivo especial de vigilancia en el tercio norte de la región con motivo del eclipse

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (i), visita, junto al jefe provincial de Tráfico, Cristóbal Cremades (d), la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT), a 12 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad de Madrid, donde el eclipse solar de este miércoles se podrá observar en su totalidad.

Concretamente, se trata de los ejes de la A-1 y la M-607; de la A-2 y el corredor del Henares; y de la A-6 y la Sierra de Guadarrama, según ha explicado este miércoles el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, durante la visita del Delegado del Gobierno, Francisco Martín, a la sala de pantallas de la sede de la DGT.

La franja de totalidad --la zona donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna--, será del 100% en la parte más septentrional del territorio madrileño, por lo que se prevé un significativo número de desplazamientos hacia este espacio por parte de curiosos y aficionados que buscarán observar este fenómeno astronómico.

Por ello, los grandes corredores que atraviesan esta fracción de la región "van a ser objeto de una vigilancia especial y de una regulación especial" a través de las cámaras y helicópteros de la DGT, así como de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, según ha afirmado Cremades en declaraciones a los medios.

"En el día de ayer, sobre todo en el corredor de la A-1 y en el corredor de la A-6, salió muchísima gente ya. Mucha más que lo que nosotros teníamos previsto. Por lo tanto, creemos que va a haber bastante afluencia de gente. De hecho, esto es un evento que nosotros hemos calificado como de alta afección al tráfico y por eso montamos un dispositivo especial", ha señalado.

MÁS DE 1.700 EFECTIVOS DE SEGURIDAD

Por su parte, el delegado ha recordado que más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional velarán este miércoles por la seguridad de este acontecimiento, que se sumarán tanto a los cuerpos de policía local de los municipios como a los voluntarios de Protección Civil de las localidades y de emergencias.

Concretamente, el eclipse será visible al completo desde 93 de los 179 municipios que componen la Comunidad de Madrid y, finalmente, serán 64 de ellos los que cuenten con puntos de observación oficiales, tras la cancelación de los de Valdemanco y Quijorna, según ha anunciado Martín. En estos puntos, ha destacado, "va a haber una especial vigilancia para poder responder ante cualquier situación que se pueda producir".

"Pero, igualmente, la distribución de los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de los servicios de emergencia va a abordar el conjunto de la región, porque la atomización de la observación prevemos que pueda ser máxima, sobre todo en ese tercio norte de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto tendremos esa capacidad para responder allá donde sea necesario", ha añadido el delegado.

PRECAUCIÓN EN CARRETERA

Asimismo, Francisco Martín ha insistido en recomendar a los ciudadanos que quieran disfrutar del eclipse que acudan a alguno de los puntos oficiales de observación ante el riesgo de que la "atomización" de los lugares de observación provoque incidentes, especialmente incendios en zonas naturales y forestales.

Además, en caso de encontrarse en la carretera, ha recordado a los conductores no detenerse bruscamente y buscar una salida habilitada para poder estacionar de manera correcta si se quiere seguir el evento desde el coche, evitando bloquear arcenes y vías de evacuación de los puntos de observación.

Del mismo modo, Cremades ha recalcado el uso de las luces de cruce, ya que "se va a hacer de noche", tener "especial cuidado" con los peatones en carreteras secundarias y, en caso de que sea posible, planificar el retorno a casa una vez haya concluido este histórico acontecimiento.