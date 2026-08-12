Los madrileños comienzan su peregrinaje hacia el norte de la región en búsqueda de la oscuridad total del eclipse

Imagen de archivo de decenas de vehículos en la carretera A-1, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Muchos de los madrileños que buscarán la oscuridad total provocada por el eclipse solar de la tarde de este miércoles ya han comenzado sus desplazamientos hacia el norte de la Comunidad de Madrid, donde la franja de totalidad --la zona donde el Sol quedará completamente oculto por la Luna-- será del 100%.

En concreto, alrededor de las 13 horas se han producido las primeras retenciones en la autopista A-1 en sentido Burgos a su paso por los municipios de San Sebastián de los Reyes, El Molar, Pedrezuela y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a Europa Press.

Según estimaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, los desplazamientos por este motivo crecerán entre un 30 y un 100 por ciento desde la zona de parcialidad del eclipse hacia la zona de totalidad, lo que supone entre 400.000 y 1,5 millones más en todo el territorio nacional.

En este sentido, el Gobierno regional ha reforzado el transporte público, especialmente hacia los 64 puntos de observación habilitados en distintos municipios de la región. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha preparado un dispositivo que contará con autobuses de reserva en los principales intercambiadores, conductores de retén y personal de información para responder al incremento de viajeros que pueda producirse a lo largo de la jornada.

Asimismo, la DGT ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia en las principales carreteras del tercio norte de la Comunidad. Concretamente, se trata de los ejes de la A-1 y la M-607; de la A-2 y el corredor del Henares; y de la A-6 y la Sierra de Guadarrama.