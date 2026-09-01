Activado el aviso amarillo este jueves y viernes en el conjunto de la región ante la llegada de una nueva ola de calor

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temp - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de cara al miércoles y jueves de esta semana el nivel amarillo por altas temperaturas en el conjunto de la región, con máximas de hasta 38 grados centígrados, especialmente en el tercio sur.

En concreto, el aviso estará activo el miércoles desde las 13 hasta las 21 horas ante la previsión de temperaturas máximas de 34 grados en la Sierra y 36 en el área Metropolitana y Henares, así como en la zona Sur, Vegas y Oeste.

De cara al jueves el aviso amarillo estará activo en la misma franja horaria, si bien se espera que las temperaturas escalen dos grados hasta los 36 en la Sierra y los 38 grados centígrados en el resto del territorio madrileño.

Ante esta previsión, la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 de alerta por riesgo moderado por ola de calor. Así, Salud Madrid ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas vulnerables.