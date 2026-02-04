Activado el aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamientos en el río Jarama entre Mejorada y San Fernando de Henares

Archivo - Imagen de archivo del desbordamiento del río Jarama a la altura de San Fernando de Henares en marzo de 2025 debido a las intensas lluvias - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid en su perfil oficial en redes sociales, donde apunta a que hay "niveles elevados" de riesgo en otros puntos de la propia cuenca del Jarama.

"Precaución máxima. Existe riesgo de desbordamientos, por lo que se pide máxima precaución y evitar acercarse al cauce", ha destacado la Delegación del Gobierno.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se desplazará este miércoles a la zona de San Fernando de Henares, donde se está instalando una barrera provisional para proteger el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río.

Estas instalaciones quedaron anegadas debido a la gran crecida del caudal del río Jarama por las intensas lluvias que cayeron en la Comunidad de Madrid en marzo del año pasado.