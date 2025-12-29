Activado el riesgo alto por frío en la región hasta Año Nuevo, con temperaturas mínimas bajo cero

Archivo - Una mujer abrigada con bufanda y gorro pasea por la ciudad, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha elevado a alto el riesgo por ola de frío en la región en los próximos tres días, hasta Año Nuevo, con temperaturas mínimas bajo cero.

Tras una temperatura mínima registrada esta madrugada de 6,3 grados centígrados, este martes se espera que baje hasta los 0,4 grados bajo cero, el miércoles a 1 bajo cero y el jueves 1,1 grados bajo cero.

Es una evolución de temperaturas mínimas previstas para los tres próximos días elaborada a partir de la media de las temperaturas de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde Salud Pública recuerdan que el frío agrava las enfermedades que afectan al corazón y a los pulmones, y favorece los resfriados, las infecciones bronquiales y la gripe, entre otras. Son particularmente vulnerables a los efectos del frío, las personas mayores, con dolencias crónicas (cardíacas, respiratorias, etc.), los bebés y las personas sin hogar o con privaciones económicas.

Por ello, recomiendan mantener encendida en casa una fuente de calor, cerrando bien puertas y ventanas y dejando pasar el sol lo máximo posible. No obstante, hay que tener precaución con estufas de leña y gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Hay que abrigarse adecuadamente, mejor con varias capas de ropa, y asegurarse de tener suficiente comida y sus medicamentos en la vivienda. También aconsejan evitar estar quieto mucho tiempo, pues la actividad física combate el frío y beneficia la salud. Se debe evitar beber alcohol porque aunque al principio produce calor, después puede llegar a provocar hipotermia.

Asimismo, recomiendan, entre otras medidas, estar siempre bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y extremar la precaución para evitar caídas cuando se producen heladas en la calle.