El acuerdo marco de residencias entrará en vigor en julio y permitirá incorporar 1.800 plazas más a la red pública

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, participa en un desayuno navideño donde presenta el programa del Gobierno regional 'Conectando Navidades' en la residencia de Navalcarnero, a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (E - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo acuerdo marco de residencias de la Comunidad de Madrid entrará en vigor el próximo mes de julio, con una vigencia de dos años, y permitirá incorporar hasta 1.800 plazas más a la red pública de atención a personas mayores.

Contará con una inversión superior a los 940 millones de euros e incluirá 120 centros residenciales de gestión privada distribuidos por toda la región. En total, este contrato incluye 12.296 plazas, de las que 10.418 ya están integradas en la red pública financiada por el Ejecutivo autonómico.

Lo ha detallado este viernes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras visitar la Residencia Solimar Carabanchel, uno de los 15 recursos de gestión privada que se incorporarán al acuerdo y que dispone de 160 plazas, de las que 64 serán públicas.

El servicio que presta está pensado para dar una respuesta integral a todas las necesidades de los residentes y de sus familiares", ha subrayado la consejera, que ha mostrado su compromiso por "seguir potenciando y reforzando la calidad asistencial".

Entre las principales novedades figura el incremento del 20% en la financiación por plaza por parte del Gobierno regional, la incorporación de programas específicos de prevención, detección y atención ante situaciones de soledad, abuso o maltrato --de obligado desarrollo por parte de los centros--, así como mejoras en la alimentación.

Además, se implantará un registro de preferencias de los usuarios, que recogerá sus gustos alimenticios, culturales y de ocio, y se contempla la posibilidad de prestar servicios de telemedicina. Los nuevos centros que se sumarán al acuerdo marco están ubicados en la capital, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, Navalcarnero, Las Rozas de Madrid, Cadalso de los Vidrios, San Martín de la Vega, El Álamo, San Lorenzo de El Escorial, Lozoyuela y San Fernando de Henares.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales cuenta actualmente con una red púbica compuesta por más de 63.000 plazas, de las que más de 36.800 están dedicadas a personas mayores. Con el nuevo contrato se podrán superar las 38.000 para este colectivo.