Las acusaciones identifican más de 1.800 agresiones y actos denigrantes en la guardería investigada por malos tratos

Archivo - Exterior de las instalaciones del centro infantil Pecas de Pozuelo de Alarcón, a 30 de noviembre de 2023, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones particulares que representan a las familias afectadas por los presuntos malos tratos a menores en la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón han identificado más de 1.800 agresiones y actos de naturaleza denigrante en las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro infantil.

Según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas, los letrados de las familias han localizado centenares de nuevas secuencias durante el visionado de las imágenes, correspondientes a aproximadamente dos meses de grabaciones, en las que describen tanto episodios de presunta violencia física contra los pequeños como comportamientos que consideran vejatorios y contrarios a su dignidad.

Entre las conductas detectadas figuran, además de las agresiones, acciones como tirar los chupetes de los niños al suelo para posteriormente dárselos, cambiarles los pañales sin utilizar toallitas para limpiarlos o emplear elementos sucios en su higiene.

Las acusaciones consideran que estas actuaciones, aunque no todas revistan la misma gravedad ni constituyan necesariamente agresiones físicas, pueden tener relevancia penal por el trato dispensado a los menores.

La identificación de estas secuencias se produce después de que la Fiscalía solicitara acotar a 110 los hechos objeto de investigación, al considerar necesario concretar las conductas atribuidas a cada una de las investigadas para evitar que se pueda causar indefensión a las imputadas, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

En el marco de la instrucción, la jueza amplió inicialmente el número de hechos investigados hasta unos 350, una decisión que fue recurrida por una de las defensas y a cuyo recurso se adhirió el Ministerio Público.

Las acusaciones particulares han continuado entretanto con el análisis de las grabaciones y han presentado distintos escritos para incorporar nuevas secuencias que, a su juicio, podrían constituir ilícitos penales, según indican las mismas fuentes.

La investigación afecta a siete personas, entre ellas responsables de la dirección del centro y educadoras, por su presunta participación en los hechos o su relación con el trato dispensado a los niños.

UNA ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS DESTAPÓ EL CASO

La causa se inició a raíz de la denuncia de una trabajadora en prácticas de la escuela infantil, que alertó de los presuntos malos tratos y aportó grabaciones realizadas de forma clandestina en las instalaciones. Posteriormente, la Policía Nacional visionó tanto esos vídeos como otras imágenes de las cámaras de seguridad del centro.

La investigación policial permitió detectar presuntas agresiones, zarandeos, humillaciones y situaciones en las que los pequeños, de muy corta edad, no recibían atención por parte de las cuidadoras.

En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la validez de las grabaciones y ratificó la orden de alejamiento de dos de las cuidadoras respecto al centro infantil, frente a los argumentos de las defensas que cuestionaban la calidad de las imágenes y su capacidad para identificar a las investigadas.

En aquel auto, los magistrados consideraron que las imágenes permitían identificar a las empleadas y describían actuaciones bruscas con los menores, especialmente durante el momento de la siesta, cuando algunas cuidadoras presuntamente los empujaban contra las colchonetas, les presionaban la cabeza o los cubrían con sábanas, incluso por encima de la cabeza.

La causa investiga presuntos delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otras posibles infracciones penales. En el procedimiento figuran 21 menores, de hasta tres años, como posibles víctimas de los hechos denunciados.

La escuela infantil Pecas cerró sus puertas en febrero de 2024 después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón detectara irregularidades urbanísticas y la existencia de construcciones destinadas a impartir clases sin licencia.