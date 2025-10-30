Adif cede al Ayuntamiento de Aranjuez una parcela para habilitar un aparcamiento disuasorio junto a la estación

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha cedido al Ayuntamiento de Aranjuez una parcela de 16.356 metros cuadrados ubicada junto a la estación de tren de la localidad para que el Consistorio pueda habilitar un aparcamiento disuasorio en la misma.

Ambas han suscrito un contrato de arrendamiento en virtud del cual Adif cede al Consistorio este terreno, un espacio de vías con un muelle de carga, que ya no se utiliza para el servicio ferroviario. De manera espontánea, residentes y turistas han empleado el espacio para el estacionamiento de vehículos, un uso para el que no está acondicionado.

El objetivo de la cesión, según ha apuntado Adif, es que el Ayuntamiento lleve a cabo las obras necesarias --urbanización y acondicionamiento-- para que la parcela pueda utilizarse como aparcamiento con plenas garantías.

El Consistorio ha indicado que el proyecto se encuentra en fase de redacción y las obras se prevé que estén ejecutadas en junio de 2026, unos trabajos que se realizarán con una subvención de 735.400 euros, correspondiente al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, con cargo a los Fondos Next Generation EU.

"Este contrato con Adif responde a demanda histórica de los vecinos y usuarios del ferrocarril: la falta de un espacio adecuado para estacionar en las inmediaciones de la estación. A través de este arrendamiento podremos llevar a cabo las obras de mejora que necesita el espacio para ofrecer un servicio más cómodo, seguro y ordenado", ha destacado el alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez Herrero.

El contrato, con una vigencia de 20 años, establece que Adif se reserva transitoriamente el uso de una franja de 2.055 metros cuadrados para un uso de vial de acceso provisional a la estación durante las obras de acondicionamiento. En el futuro, esta zona también se incorporará al uso público.

Además, está previsto que el objeto del arrendamiento pueda ampliarse a la superficie ocupada por la nave de mantenimiento de Adif situada en el número 16 de la carretera de Toledo, en el momento en que deje de ser necesaria para el servicio ferroviario.

En cualquier caso, el contrato podrá extinguirse con anterioridad a la finalización de su vigencia en el caso de que el Ayuntamiento de Aranjuez adquiera el terreno arrendado por expropiación, por desarrollo del planeamiento urbanístico vigente o cualquier otra forma de obtención.

MEJORAS EN LA PLAZA DE ACCESO A LA ESTACIÓN

De forma paralela al acondicionamiento del nuevo aparcamiento por parte del Ayuntamiento, Adif realizará una serie de actuaciones en la plaza de acceso a la estación de Aranjuez, con un presupuesto superior al millón de euros. Según el gestor de infraestructuras ferroviarias, el proyecto se encuentra en una fase avanzada de redacción.

Entre otros trabajos, está previsto reparar el pavimento del vial de acceso principal y del aparcamiento, habilitar un acceso provisional para vehículos y autobuses mientras duran las obras, restaurar las aceras a ambos lados del vial principal, mejorar las instalaciones de saneamiento y renovar la señalización vertical y horizontal, así como mejorar las condiciones de accesibilidad en el entorno de la plaza y la reordenación del tráfico en esta, para mejorar la fluidez del transporte público.

Estas actuaciones en la localidad de Aranjuez se añaden a las obras de mejora de accesibilidad de la estación, concluidas en mayo de 2022, que incluyeron actuaciones como el recrecido de los andenes, la creación de un nuevo paso inferior y la instalación de ascensores.

Además, Adif también ejecutó trabajos para la conservación del valioso patrimonio histórico-artístico de la estación ribereña, como la restauración completa de la marquesina del andén 3 y la recuperación de los falsos techos históricos de madera en todas las marquesinas.

Por otra parte, en noviembre de 2024 Adif finalizó el proyecto de renovación del sistema de gestión del tráfico y señalización en la infraestructura de la línea C-3 de Cercanías Madrid, de la que forma parte la estación de Aranjuez.

El sistema Bloqueo Automático Banalizado permite la circulación de los trenes en ambos sentidos de las dos vías, mejorando la fiabilidad de las instalaciones, incrementando su capacidad y flexibilizando las circulaciones ferroviarias.