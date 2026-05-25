Aedas Homes entrega las primeras viviendas en el nuevo barrio de Los Berrocales

Archivo - Aedas Homes entrega sus primeras viviendas en Los Berrocales con el residencial Sinán - AEDAS HOMES - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Aedas Homes ha comenzado a entregar las llaves de sus primeras viviendas en el desarrollo de Los Berrocales, concretamente las de Sinán, un residencial de 110 inmuebles.

Estos inmuebles cuentan con 1, 2, 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina de adultos y niños, gastroteca, 'coworking', calistenia, chill out, espacio de juegos infantiles, jardines y otras instalaciones, según ha detallado la compañía en un comunicado.

"Aedas Homes hace mucho más que viviendas como vuelve a quedar de manifiesto en Los Berrocales: crea ciudad. Tras años de trabajo, la compañía da vida a un nuevo barrio con la llegada de los primeros residentes del sector en la promoción Sinán", ha afirmado el gerente de Promociones de Aedas Homes en Centro y responsable de Sinán, Leónides Gutiérrez

Considera que la entrega de Sinán supone "un hito muy esperado" tanto para Aedas Homes como para "la sociedad madrileña, que ve cómo empieza a hacerse realidad el que será uno de los polos residenciales más importantes en la ciudad en los próximos años".

Asimismo, Leónides Gutiérrez ha subrayado que Aedas Homes ha vuelto a cumplir con el compromiso adquirido con los clientes, finalizando el proyecto y entregando las viviendas en el plazo previsto.

"Sinán representa un nuevo caso de éxito comercial. De las 110 viviendas que conforman este residencial sólo queda una a la venta de 3 dormitorios lista para entrar a vivir", ha proseguido para destacar que el "excepcional ritmo de ventas ha superado las mejores expectativas gracias, en parte, a un cliente muy diverso que procede de todos los puntos, prácticamente, de la geografía madrileña"

"Hablamos de compradores de primera vivienda ('singles', parejas jóvenes y familias en crecimiento) e inversores que adquieren las tipologías más atractivas para rentabilizar", ha apuntado.

Considera Leónides Gutiérrez que Sinán ha sido "muy valorado" por acoger inmuebles con grandes terrazas, de una amplia variedad de superficies, distribuciones y espacios funcionales y orientaciones, con un "alto grado de sostenibilidad" --calificación energética A-- con sistemas como suelo radiante y refrescante, de "elevadas calidades y con una arquitectura de diseño".

"Y sobre las zonas comunes, Aedas Homes ha diseñado espacios que dan respuesta a las preferencias del cliente actual con un equipamiento muy completo para el disfrute de toda la familia", ha detallado.

Además de las viviendas de Sinán, Los Berrocales se alza como un barrio con "una urbanización muy cuidada y grandes espacios verdes situado en una localización privilegiada junto al consolidado Ensanche de Vallecas, que ofrece todo tipo de servicios, y con rápidas conexiones".

"Esta combinación de casas muy atractivas con ubicación muy deseada ha generado un gran interés", ha asegurado el gerente, quien ha remarcado que Sinán se encuentra en una "localización excepcional dentro del propio sector" al situarse entre el Parque Lineal, "que será uno de los pulmones verdes de la zona", y la Gran Vía del Sureste", "que conectará los desarrollos del Sureste y disfrutará de las mejores comunicaciones y servicios".

Actualmente, Aedas Homes ya tiene en comercialización la promoción Kyrenia con 147 viviendas también en Los Berrocales, cuyo inicio de obras se prevé en las próximas semana, y los proyectos Finley y Velia, ambos en obras, con 103 y 42 viviendas, respectivamente, en Los Ahijones.

En el resto de los desarrollos del sureste, Aedas Homes ya ha entregado promociones en El Cañaveral y dispone de una "importante cartera de suelo" en los sectores de Valdecarros y Los Cerros, cuyos primeros proyectos está previsto que arranquen durante el último trimestre de este año 2026.