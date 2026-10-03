La Aemet activa aviso naranja por lluvias y tormentas en la Sierra y mantiene el amarillo en el resto de la región

Archivo - Una mujer se protege de la lluvia con un paraguas durante la borrasca ‘Karlotta’, a 9 de febrero de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado un aviso naranja por lluvias y tormentas en la zona de la Sierra, mientras que el resto de la región permanecerá en aviso amarillo por los mismos fenómenos meteorológicos.

En concreto, el aviso naranja estará vigente entre las 15 y las 24 horas en la zona de la Sierra, periodo en el que se prevén precipitaciones y tormentas localmente fuertes que podrán ir acompañadas además de granizo. La previsión de la Aemet apunta a 30mm de lluvias acumuladas en una hora.

Por su parte, el aviso amarillo afectará al resto de la Comunidad de Madrid durante la misma franja horaria, también con la posibilidad de granizo.

Los termómetros se situarán entre los 16ºC y los 23ºC en Madrid; los 16ºC y 26ºC en Alcalá de Henares; los 14ºC y 27ºC en Aranjuez; los 16ºC y 23ºC en Collado Villalba; los 16ºC y 25ºC en Getafe; y los 18ºC y 25ºC en Navalcarnero.