Aemet activa de nuevo el aviso amarillo por nevadas en la Sierra a partir del mediodía del jueves

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en El Boalo, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel amarillo por nevadas a partir del mediodía del jueves en la zona de la Sierra de Madrid, donde se podrán registrar acumulaciones de hasta cinco centímetros de espesor a partir de los 1.200 metros de altitud

El aviso estará activo desde las 12 horas hasta la medianoche del jueves, con una probabilidad de entre el 40 y 70 por ciento de que se dé el fenómeno previsto y acumulaciones especialmente probables en la zona de Somosierra, según ha destacado Aemet en un aviso publicado en su página web.

Por su parte, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) han destacado que aún sigue activo el aviso de nivel amarillo anunciado en la víspera por estas mismas inclemencias meteorológicas también para la zona de la Sierra.

El organismo ha trasladado el nuevo aviso a todos los ayuntamientos de la zona y organismos de seguridad y emergencias, según han destacado desde Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Además, han lanzado una recomendación a los ciudadanos que vayan a circular el miércoles por las carreteras de la Sierra que lleven cadenas, neumáticos de inviernos, depósito de combustible lleno, ropa de abrigo y comida en el maletero y el móvil con batería.