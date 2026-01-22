Aemet amplía al viernes el nivel amarillo por nevadas en la Sierra de Madrid

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en El Boalo, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso de nivel amarillo por nevadas a partir de primera hora de la mañana en la zona de la Sierra de Madrid, donde se podrán registrar acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor a partir de los 1.000 metros de altitud

El aviso estará activo prácticamente durante todo el día, desde las 6 horas hasta la medianoche, con una probabilidad de entre el 40 y 70% de que se dé el fenómeno previsto. Las mayores acumulaciones se darán a partir de los 1.000 metros, si bien la cota de nieve se sitúa en los 900, llegando temporalmente a descender a los 700 metros.

Con este aviso son ya tres días seguidos en que Aemet activa el aviso de nivel amarillo en la zona de la Sierra por probabilidad de nevadas. Durante estos días la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha trasladado el aviso a los ayuntamientos de la zona y organismos de seguridad.

Además, han lanzado una recomendación a los ciudadanos que vayan a circular el miércoles por las carreteras de la Sierra que lleven cadenas, neumáticos de inviernos, depósito de combustible lleno, ropa de abrigo y comida en el maletero y el móvil con batería, según han destacado desde Emergencias de la Comunidad de Madrid.