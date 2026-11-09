La Aemet mantiene el aviso amarillo este martes por lluvias en la Sierra y el oeste de la Comunidad de Madrid

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este martes el aviso amarillo por lluvias en la Comunidad de Madrid, donde las precipitaciones podrán acumular hasta 40mm en doce horas, tanto en la Sierra como en la zona más occidental de las comarcas de Sur, Vegas y Oeste.

En concreto, el aviso para la Sierra de Madrid permanecerá activo hasta las 23.59 horas del martes. La probabilidad de que se alcancen las precipitaciones previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.

Por su parte, el aviso para las zonas de Sur, Vegas y Oeste estará vigente también durante toda la jornada del martes, aunque afectará especialmente a la parte más occidental de estas comarcas. En este caso, la probabilidad se sitúa entre el 10% y el 40%.