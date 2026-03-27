Las aerolíneas que operan en Barajas programan 12.933 vuelos en Semana Santa, un 4,73% más

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 12.933 vuelos durante las vacaciones de Semana Santa, un 4,73% más con respecto a la festividad el año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, desde este viernes día 27 hasta el lunes día 6 de abril hay previstos 585 vuelos más desde el aeródromo madrileño que en mismo periodo de la Semana Santa de 2025, cuando fueron 12.348 los vuelos programados entre el viernes 11 y el lunes 21 de abril.

Este viernes será el día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.225, seguido del lunes 6 de abril --festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana--, con 1.221, y del domingo día 5, con 1.201.

Por su parte, los días con menor actividad prevista son el sábado 28 de marzo, con 1.122, el sábado 4 de abril, con 1.132, y el martes 31 de marzo, con 1.148 movimientos programado.

En el conjunto de la red de aeropuertos españoles de Aena, se prevé operar un total de 70.505 vuelos durante esta Semana Santa, bajo la sombra de dos huelgas de asistencia en tierra en las compañías Groundforce y Menzies.

En primer lugar, CCOO, UGT y USO iniciarán a partir de este viernes una huelga indefinida en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia que opera en 12 aeropuertos españoles --incluidos Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca--, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Así, las protestas serán con paros parciales los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

En paralelo, UGT también afronta una huelga en Menzies, prevista para los días 28 y 29 de marzo, además del 2, 3, 4, 5 y 6 de abril, ante la "insolvencia organizativa" de la compañía.

Con todo, el número de vuelos previsto para este periodo festivo supondrá apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

El domingo, 5 de abril, será el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536) y el 29 de marzo (6.506).

Por su parte, la jornada más tranquila será este próximo sábado, 28 de marzo, fecha en la que se realizarán 6.070, junto con mañana, 27 de marzo (6.130).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. Tras Barajas, el aeródromo catalán operará un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programará un total de 7.502 operaciones (+11,6%).

Cierran la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registrarán un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.